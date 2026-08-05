100 тысяч долларов за ночь: как выглядит самый дорогой гостиничный номер в мире (фото)

Самый дорогой гостиничный номер в мире

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Стандартная стоимость самого дорогого гостиничного номера в мире составляет 100 тыс. дол. за одну ночь. Эксклюзивный двухэтажный пентхаус в отеле Atlantis The Royal в Дубае поражает не только своей ценой, но и беспрецедентным уровнем привилегий.

Об этом пишет Supercar Blondie.

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Роскошь самого дорогого отельного номера в мире может превзойти даже самые смелые представления. В перечень эксклюзивных преимуществ входят собственная служба охраны, персональный шеф-повар и круглосуточный сервис дворецких.

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Гости также могут насладиться частным бассейном и открывающимися из номера панорамными видами.

Цена проживания действительно заоблачная, однако она соответствует набору уникальных услуг, получаемых постояльцами.

Где находится самый дорогой гостиничный номер в мире?

Назвать самый дорогой гостиничный номер не всегда просто, ведь во время крупных международных событий цены могут быстро расти. Так, в период проведения этапа «Формулы-1» в Монако некоторые роскошные отели предлагают номера с видом на трассу более чем за 100 тыс. дол. за ночь.

Впрочем, если учитывать стандартную стоимость проживания, безоговорочным лидером является номер The Royal Mansion в отеле Atlantis The Royal в Дубае.

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Чем особенный самый дорогой гостиничный номер в мире?

В Дубае почти не существует обычного разделения на туристические сезоны — здесь всегда царит жара или очень теплая погода. Город в течение года принимает множество масштабных событий, поэтому спрос на роскошное жилье остается стабильно высоким. Это частично объясняет стоимость проживания в The Royal Mansion отеля Atlantis The Royal.

Ночь в этом двухуровневом пентхаусе стоит 100 тыс. дол. К услугам гостей частный панорамный инфинити-бассейн с видом на Дубай и команда персональных дворецких.

В апартаментах есть четыре спальни, отдельный кинотеатр, библиотека и собственный лифт. Также гостям доступны просторные гардеробные, банные средства Hermès и стол для настольного тенниса от Louis Vuitton.

Наконец, за 100 тыс. дол. за ночь гости могут рассчитывать на поистине исключительный уровень комфорта.

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Номер The Royal Mansion в Atlantis The Royal — основные характеристики

Общая площадь (вместе с террасой): 17 265 кв. футов (1604 кв. м).

Спальни: четыре основных спальни, рассчитанные на проживание до девяти взрослых и четырех детей.

Открытая зона: частная терраса, инфинити-бассейн с регулируемой температурой воды, солнечная терраса, летняя кухня и лаунж-зона для отдыха и развлечений.

Внутреннее пространство: официальная столовая для 12 гостей, отдельная кухня для шеф-повара, частная библиотека и персональный лифт.

Дополнительные удобства: банные средства Hermès и Graff, круглосуточное обслуживание персональными дворецкими, личный шеф-повар и собственная служба безопасности.

Начальная стоимость: от 100 тыс. дол. за ночь.

Самый дорогой номер в мире в отеле Atlantis The Royal (13 фото)

К слову, частный проект GRU Space планирует открыть первую гостиницу на Луне до 2032 года и уже принимает заявки на бронирование. Подача заявки стоит 1000 дол., а депозит составляет от 250 тыс. до 1 млн дол. Окончательная стоимость космического отдыха превысит 10 млн. дол.

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