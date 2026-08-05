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Пентагон начал пересмотр американского военного присутствия в Европе в рамках перехода к НАТО 3.0, который продлится шесть месяцев. По словам замминистра обороны США Элбриджа Колби, Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную конвенционную оборону. Нельзя сказать, что это решение Соединенных Штатов как гром среди ясного неба. О неизбежности сокращения американского военного присутствия на европейском континенте было известно давно. К тому же очередная война против Ирана продемонстрировала, что администрация Трампа больше обвиняет союзников, чем помогает им.

В Кремле за этим очень внимательно следят. В европейской системе обороны много пробелов, которые без американского присутствия быстро не решить. Например, страны Балтии не имеют собственной истребительной авиации. Безопасность их воздушного пространства обеспечивает НАТО в рамках специальной миссии. Но даже имеющая хорошие ВВС Польша не сбила российскую ракету Х-101, которая залетела на 100 км вглубь ее территории. Натовское командование предупреждает, что Европе нужно переходить к массовому производству и использованию недорогого оборудования — беспилотников, перехватчиков и т.д. По подсчетам СМИ, в июле на сбитие трех российских дронов ВС Румынии потратили около 1,5 млн евро.

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В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия признана долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности. Впрочем, в Альянсе уверены, что в краткосрочной перспективе Россия не нападет на блок, поскольку не имеет ресурсов из-за войны против Украины. И доминирующее мнение не только в далекой от России Испании или Португалии, но и в странах восточного фланга НАТО таково: угроза для них кратно увеличивается лишь после установления перемирия в войне России против Украины.

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Готов ли восточный фланг НАТО к отражению возможной российской агрессии? Читайте в материале ТСН.ua.

Выборы Путина в России: почему все говорят о 2030 году

Владимир Зеленский и украинская разведка постоянно предупреждают о том, что после выборов в Госдуму 18-20 сентября Путин готовит условия для расширения мобилизации в России. Речь идет о наборе 300-500 тыс. человек. Параллельно увеличивается угроза с севера. Беларусь, кроме развития дорог в приграничных с Украиной и налаживания артиллерийских позиций, также развернет возле Гомеля (в 40 км от украинской границы) десантно-штурмовую бригаду.

ТСН.ua уже писал, что это создает риски как для черниговско-киевского направления, так и для одной из стран-членов НАТО. Эксперты уже давно предупреждают, что ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, корректирующие российские дроновые атаки по Украине, столь же опасны и для восточного фланга Альянса, в частности для Польши и Литвы. В начале июля, в преддверии саммита НАТО в Анкаре, в западные СМИ просочилась информация о том, как Вашингтон предупредил Варшаву, что в Москве рассматривают вооруженную провокацию против Польши, чтобы испытать решительность НАТО.

«Кремлю, Путину, нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и в этом случае ближайшей целью Балтийский регион и Польша», — сказал уже в конце июля министр обороны Литвы Робертас Каунас.

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Однако в большинстве европейских стран-членов НАТО уверены, что у них есть время как минимум до 2030 года, чтобы подготовиться. Потому, что, по их мнению, даже после замораживания войны против Украины России понадобится время, чтобы восстановить силы. В частности, в прошлом году генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия будет готова к войне с блоком через пять лет. К тому же как раз на 2030 год приходятся очередные выборы президента России. И в Кремле весной этого года заявляли, что у Путина есть конституционное право баллотироваться и пробыть президентом до 2036 года.

Учитывая, что война стала смыслом жизни для Путина и весомой гарантией сохранения его режима, ограниченное вторжение в Польшу или страны Балтии в Кремле могут рассматриваться как часть «победного» нарратива его предстоящей предвыборной кампании. Эксперты считают, что это может быть даже не классическое сухопутное вторжение, а например масштабная дроновая атака, после чего Путин заявит, что статья 5 НАТО о коллективной обороне не сработала. Особенно на фоне сокращения американского военного присутствия в Европе.

К тому же ошибочно считать, что, учитывая огромные потери России в войне против Украины, Кремль не сможет быстро сформировать ударную группировку для новой военной операции. Для участия в боевых действиях в Курщине, напомним, было переброшено до 15 тыс. военнослужащих из Северной Кореи. Также недавно Владимир Зеленский предупреждал, что Россия планирует привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР. Вдобавок, как сообщают в украинской разведке, Россия начала развертывание северокорейского ракетного подразделения из около 90 военных в Воронежской области в составе своей 112 ракетной бригады.

Война прошлого: Европа не готова к столкновению с Россией

ТСН.ua уже писал, что в июне близ Сувальского коридора (65-километровая полоса земли, соединяющая Калининград с Беларусью) Литва, Польша и Франция провели совместные военные учения по отражению возможной атаки со стороны Калининградской области и Беларуси. Однако эксперты, наблюдавшие за этими учениями, указывали на существенные недостатки, в частности, на отсутствие РЭБ, дронов разных типов, систем противодействия БПЛА, цифрового управления полем боя и т.д.

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Многие аналитики подчеркивают, что европейские страны-члены НАТО готовятся к войне прошлого, пока, как пишет немецкое издание Welt, Россия усиливает свой военный потенциал еще и на границе с Финляндией, чтобы разместить там до 115 тыс. солдат — примерно столько же, сколько было во времена Холодной войны. Эксперты Центра Белфера при Гарвардской школе Кеннеди в США считают, что в течение следующих трех лет Россия, вероятно, усилит свою кампанию серой зоны против стран-членов НАТО, которая завершится ограниченным военным вторжением на северо-восточный фланг блока.

«Быстроразвернутая российская операция по захвату символически важной приграничной территории может привести к свершившемуся факту еще до того, как НАТО сможет достичь политического консенсуса», — считают в Центре Белфера.

Только на нынешнем саммите НАТО в Анкаре генсек Марк Рютте объявил о запуске инициативы Drone Edge на $40 млрд, чтобы иметь возможность отбиваться от вражеских дронов. Также по итогам саммита ТСН.ua уже писал, что на пятом году полномасштабной войны, когда Россия постоянно бьет по Украине «Калибрами», «Искандерами», «Кинжалами», «Цирконами» и т.д., у европейских стран-членов НАТО нет собственных аналогов баллистических и гиперзвуковых ракет. А европейские крылатые ракеты уступают российским по дальности. Не говоря уже о том, что, по словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, Россия за год производит в восемь раз больше ракет, чем страны-члены ЕС.

Еще в апрельском отчете GLOBSEC по поводу боевой готовности восточного фланга эксперты подчеркивали, что увеличение оборонных бюджетов и ВС не автоматически приводит к боевой эффективности или устойчивым операциям.

Логистика, запасы боеприпасов, техническое обслуживание и медицинское обеспечение остаются основными преградами в нескольких странах (восточного фланга — Ред.). Скорость мобилизации является решающей. Способность быстро активировать силы — политически и оперативно — является ключевым фактором, определяющим сдерживание», — подчеркивают эксперты.

Дата публикации 12:36, 04.08.26 Количество просмотров 36 Буданов честно оценил войну! Слушайте заявление

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