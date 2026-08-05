"Арсенал" договорился об одном из самых громких трансферов лета

Бруно Гимараес / © Associated Press

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Лондонский "Арсенал" договорился о трансфере центрального полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, стороны достигли согласия по трансферу 28-летнего бразильца после длительных переговоров, а личные условия с Бруно были согласованы еще в июле.

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"Канониры" заплатят за хавбека 75 млн фунтов (87,5 млн евро).

Бруно перешел в "Ньюкасл" зимой 2022 года из французского "Лиона" за 50,1 миллиона евро.

В прошлом сезоне он провел 41 матч за английский клуб во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

Также на счету Гимараэса 48 поединков и 3 гола за сборную Бразилии. На ЧМ-2026 он провел 5 матчей, в которых сделал 4 результативные передачи, став одним из лучших ассистентов турнира.

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