Яке свято 4 серпня 2026 року / © ТСН

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4 серпня 2026 року — вівторок. 1622-й день війни в Україні.

Яке свято 4 серпня

4 серпня віряни святкують День пам’яті святої преподобномучениці Євдокії / © pexels.com

4 серпня віряни святкують День пам’яті святої преподобномучениці Євдокії. Вона жила наприкінці I — на початку II століття в місті Геліополі (сучасний Ліван). За переказами, в молодості вона була дуже заможною, але вела гріховне життя. Почувши проповідь про Христа, Євдокія щиро покаялася, прийняла хрещення, роздала своє багатство бідним і вступила до монастиря. Завдяки своєму подвижницькому життю, молитві та милосердю вона стала ігуменею. Господь дарував їй дар зцілення та творення чудес. Під час гонінь на християн за імператора Траяна Євдокію заарештували. Вона мужньо відмовилася зректися віри в Христа, за що була засуджена до страти через усікновення голови.

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4 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день димчастого леопарда / © pexels.com

4 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день димчастого леопарда. Це природоохоронна ініціатива, покликана привернути увагу до одного з найзагадковіших і найрідкісніших представників родини котових — димчастого леопарда. Ця тварина мешкає в густих тропічних лісах Південної та Південно-Східної Азії. Димчастий леопард відомий своїм незвичайним забарвленням: на шерсті є великі плями, схожі на хмари, через що він і отримав свою назву. Це чудовий дереволаз — він легко пересувається гілками, може висіти вниз головою та навіть спускатися зі стовбура дерева головою вперед.

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4 серпня День народження шампанського / © pexels.com

Також 4 серпня День народження шампанського. Саме цього дня 1693 року, за легендою, французький монах-бенедиктинець Дом П’єр Періньйон уперше представив вино з бульбашками, яке згодом стало символом святкувань у всьому світі. Хоча історія про те, що Дом Періньйон «винайшов шампанське», є радше красивою легендою, він справді зробив величезний внесок у вдосконалення технології виробництва ігристих вин. Зокрема, він працював над покращенням якості винограду, змішуванням різних сортів вин та використанням міцніших пляшок, здатних витримувати тиск газу.

4 серпня День собаки-помічника / © pexels.com

А ще 4 серпня День собаки-помічника. Це міжнародна дата, присвячена службовим собакам, які щодня допомагають людям з інвалідністю жити більш самостійно, безпечно та впевнено. Собаки-помічники проходять тривале спеціальне навчання, щоб виконувати різноманітні завдання. Одні стають поводирями для людей із порушеннями зору, інші допомагають людям із порушеннями слуху, сповіщаючи про дзвінок у двері, телефон або сигнал тривоги. Є також собаки, які допомагають людям із порушеннями опорно-рухового апарату: вони можуть подавати речі, відкривати двері, натискати кнопки чи підтримувати господаря під час ходьби.

4 серпня святкують День одиноких жінок, які працюють / © pexels.com

4 серпня святкують День одиноких жінок, які працюють. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене жінкам, які самостійно будують кар’єру, забезпечують себе та часто поєднують професійні обов’язки з особистими викликами. Головна мета цього дня — привернути увагу до внеску одиноких працюючих жінок у розвиток економіки та суспільства, а також нагадати про важливість рівних можливостей, справедливої оплати праці та балансу між роботою й особистим життям.

4 серпня День спелеолога / © pexels.com

Також 4 серпня День спелеолога. Це професійне свято людей, які досліджують печери, підземні порожнини та інші природні утворення під землею. Воно об’єднує науковців, спортсменів-спелеологів, рятувальників і всіх, хто захоплюється дослідженням підземного світу.

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