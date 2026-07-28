У Росії заговорили про нову мобілізацію: Медведєв виступив із терміновою заявою

Дмитро Медведєв / © Associated Press

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Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв учергове вибухнув пропагандою, намагаючись заспокоїти росіян через чутки про нову хвилю мобілізації.

Про це заявив сам Дмитро Медведєв, передають пропагандистські ЗМІ.

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Чи буде мобілізація в РФ — заява Медведєва

За словами поплічника Путіна, впродовж перших шести місяців 2026 року контракти на військову службу в РФ підписали близько 200 тисяч осіб. А ще понад 16 тисяч вступили до так званих добровольчих формувань. Крім того, Медведєв заявив про набір близько 40 тисяч осіб до новостворених військ безпілотних систем.

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«А ще хочу зазначити, що й у липні цього року відповідні темпи комплектування зберігаються. Шановні колеги, шановні товариші, за результатами першого півріччя потреби збройних сил у особовому складі повністю задоволені. Будемо й надалі підвищувати ефективність цієї роботи», — видав Медведєв.

Аби заглушити паніку росіян, Медведєв звично спихнув усе на «ворожу пропаганду». Також запевнив, що жодної мобілізації в Росії не планується, а заклики підписувати контракт до початку призову — це нібито проплачені провокації.

За його твердженнями, будь-які розмови про підготовку мобілізації в РФ — це нібито «брехлива провокація» та частина якоїсь «передвиборчої пропаганди». Медведєв намагався переконати, що подібні вкиди поширюють лише для того, щоб розхитати ситуацію в країні та посіяти паніку серед і без того заляканих росіян.

«У низці соціальних мереж поширюються публікації, в яких громадяни закликають підписати контракт зі збройними силами з таким формулюванням: „Доки не почалася мобілізація, йди служити за гроші“. Зрозуміло, що це проплачена історія, або ж історія, вкинута ворогом, але це лише один із прикладів», — заявив Медведєв.

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Паралельно російський посадовець наказав місцевим гауляйтерам, регіональним чиновникам та Міноборони РФ інтенсивніше промивати мізки населенню, аби замилити їм очі й надурити черговими казками про відсутність примусової мобілізації.

«Ще раз спеціально підкреслю: у мобілізації немає жодної необхідності», — стверджує представник Кремля.

Поради від Медведєва для росіян — що наказав робити

Не обійшлося і без звичних для російського політика абсурдних звинувачень на адресу України, якими він намагається виправдати величезні втрати власної армії та перекласти відповідальність за дефіцит ресурсів.

Крім того, російський посадовець цинічно набризкав отрутою у бік України, перекладаючи власні проблеми з дефіцитом «гарматного м’яса» та звинувачуючи українську сторону в жорстокій мобілізації. Використовуючи брудну риторику, він закликав російських чиновників активніше вести «роз’яснювальну роботу», аби втримати російське населення від паніки та переконати його у «справжній ситуації».

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Наостанок Медведєв розхвалив росіян, які йдуть помирати у загарбницькій війні за гроші, назвавши їх «патріотами», та висловив сподівання на збереження темпів набору гарматного м’яса.

«Наші ж громадяни, які укладають контракти про проходження військової служби — справжні патріоти, люди, які вважають своїм особистим обов’язком захист Батьківщини від ворога і готові зробити все заради перемоги Росії у спеціальній військовій операції», — резюмував Медведєв.

Мобілізація в РФ — останні новини

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про чергове збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ.

Окрім цього, Кремль відмовився коментувати інформацію про можливе залучення 30 тисяч військових із КНДР до війни проти України. Дмитро Пєсков заявив, що не вважає за потрібне реагувати на слова Володимира Зеленського.

За оцінками української розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії є цілком ймовірною одразу після виборів, запланованих на 20 вересня 2026 року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нової масштабної хвилі мобілізації вже цієї осені.

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