Лукашенко можуть "запросити" на лаву підсудних в Україні: офіс Зеленського звернувся до прокуратури

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Офіс президента України офіційно попросив генерального прокурора розглянути можливість порушення кримінальної справи проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Цей крок став реакцією української влади на заклик опозиційного Білоруського демократичного форуму, який у травні попросив Київ притягнути Лукашенка до відповідальності за воєнні злочини, геноцид та державний терор. Опозиціонери звинувачують його у співучасті в російській війні та примусовому переміщенні щонайменше 2442 українських дітей до Білорусі через спеціальну програму, задокументовану Єльською лабораторією гуманітарних досліджень.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Юридичні перспективи та міжнародний тиск

В ОПУ письмово відповіли Форуму, що їхнє звернення було передано до прокуратури з проханням вжити відповідних заходів реагування за наявності для цього законних підстав. Хоча зараз немає перспектив появи Лукашенка перед українським судом, будь-які звинувачення проти нього можуть бути використані Києвом та білоруською опозицією як аргумент для Заходу щодо збереження санкційного тиску.

«Це могло б мати глибокий вплив всередині Білорусі, тому що Лукашенко сприйняв би це дуже особисто і був би глибоко стурбований наслідками», — заявив генеральний секретар Білоруського демократичного форуму Дмитро Болкунець.

Опозиціонер також додав, що потенційне судове переслідування значно підвищило б особисті правові та безпекові ризики для політика, ставши вагомим актом історичної справедливості.

Участь Білорусі у війні проти України

Олександр Лукашенко, як близький союзник російського президента Володимира Путіна, дозволив Москві використати Білорусь як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Нині він продовжує підтримувати агресора іншими способами, зокрема дозволяє розміщувати на своїй території тактичні ядерні ракети та використовувати білоруські військові бази й полігони.

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Водночас Лукашенко намагається уникнути прямого вступу у війну проти Украни. Цього місяця він вчергове заявив офіцерам і випускникам військових училищ, що «ніхто не збирається посилати вас у цю криваву баню».

Загострення відносин та переговори зі США

Останніми тижнями президент України Володимир Зеленський зайняв більш напористу позицію щодо Лукашенка. Зокрема, минулого місяця українська сторона висунула йому ультиматум із вимогою прибрати ретрансляційні станції, які, за словами Києва, допомагали російським безпілотникам завдавати ударів по Україні.

Ще у 2023 році Лукашенко публічно стверджував, що Білорусь лише тимчасово прийняла деяких дітей з України, щоб допомогти їм оговтатися від травм, спричинених війною. Проте саме ці дії стали одним із головних приводів для звернення білоруської опозиції до українського правосуддя.

Наразі білоруський лідер веде переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа, щоб домогтися зняття більшої кількості санкцій США в обмін на звільнення політичних в’язнів. За цих обставин офіційні звинувачення від України можуть суттєво ускладнити його позицію на міжнародній арені.

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Нагадаємо, військовий експерт попередив про небезпечний сценарій Лукашенка. Наразі прямої загрози наступу росіян з боку Білорусі немає, але вони будуть пробувати атакувати українські війська на гарячих напрямках, що на кордоні з РФ.

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