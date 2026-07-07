«Завершиться крахом»: Буданов висунув жорстке попередження Лукашенку

Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Реклама

В Офісі президента вважають, що загрози наступу з Білорусі для України наразі немає. Керівник ОП Кирило Буданов вважає, що війна Лукашенка в Україні «завершиться крахом», і він це розуміє.

Про це очільник Офісу президента України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Станом на зараз, на момент розмови, загроз якихось, я не кажу тільки про наступ на землі, я не бачу», — запевнив він.

Реклама

На думку Буданова, за останніми заявами самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка він «почув» попередження від України.

«Судячи по всьому, почув. Але, в принципі, я більш спокійно б відносився до питання Білорусі. Не треба нам робити ще одного ворога. Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалюємо, ні. Але в принципі мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно. Те, що вони нас почули, — це дуже правильний крок. І треба сприймати його саме так», — зауважив керівник ОП.

За словами очільника ОП, Лукашенко добре розуміє, що війна із Україною «завершиться крахом».

«Війна з Україною для них завершиться крахом. Тому що, з одного боку, Росія буде душити в братських обіймах і задушить в таких умовах до кінця. І вони це чудово знають. З іншого боку, Україна, яка, скажімо так, щось може», — попередив він.

Реклама

Нова загроза з Білорусі — останні новини:

У ДПСУ запевнили, що українські прикордонники не фіксують активності диверсійних груп поблизу Чернігівської області на тлі ризику атаки з Білорусі, однак загроза з цього напрямку зберігається.

Тим часом, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України (2007–2009) Володимир Огризко вважає, що Білорусь може бути втягнута у війну Росії. На його думку, лідера Китаю Сі Цзіньпіна влаштовує затягування війни.

Новини партнерів