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«Зайшов у казино не в той день»: Зеленський заявив, що Лукашеко хотів джекпот
На думку Зеленського, Лукашенко повністю розуміє ризики та намагається зупинити свій остаточний крах.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прорахувався зі ставкою на знищення України.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для Financial Times.
На його думку, Лукашенко зробив ставку на «все або нічого», як хтось, хто поставив усі гроші на одне число в казино. А Лукашенко поставив на те, що Росія повністю знищить Україну.
Роблячи так, стверджував Зеленський, Лукашенко поставив на карту залишки своєї репутації та довіри, а також сприяв вторгненню Росії, відкривши для нього шлях.
«Він (Лукашенко — Ред.) зайшов у казино не в той день. Він був упевнений, що зірве джекпот. Але він нічого не зірвав», — зазначив глава держави.
Водночас, Зеленський називає і гарну новину у нинішній ситуації з Білоруссю
«Гарна новина — чим Лукашенко відрізняється від Путіна — полягає в тому, що, на мою думку, він розуміє ризики. Він повністю розуміє всі ризики. Якщо ти знаєш, що війна не виграна, і тебе раптом ще більше втягують у цю війну як союзника — що ж, у нього достатньо здорового глузду, щоб зрозуміти, що його не слід у це втягувати», — додав президент України.
У виданнні нагадали останні заяви Лукашенка, де він запевняв, що його армія не братиме участі у вторгненні Росії в Україну.
Коментарі Лукашенка в понеділок прозвучали після вкрай незвичайної дводенної зустрічі з Путіним у головній резиденції російського диктатора, після чого самопроголошений глава Білорусі одразу полетів до Пекіна на саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
У Китаї Сі повідомив Лукашенкові, що Пекін підтримує зусилля Мінська щодо підтримки його суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Китай також закликав до відновлення мирних переговорів, що зупинилися.
На думку журналістів видання, дипломатичні маневри Лукашенка відображають дедалі складніше становище, в якому опинилася Білорусь, оскільки воєнні зусилля Путіна зазнають невдачі, а Україна посилює свої далекобійні атаки на російську енергетичну інфраструктуру.
Лукашенко також заявив, що нещодавно зустрівся з українськими чиновниками та сказав їм, що «якість війни негайно зміниться», якщо Білорусь буде «втягнута» в неї.
Самопроголошений глава Білорусі також прагне відновити відносини із Заходом після повернення президента США Дональда Трампа на посаду минулого року. Мінськ звільнив сотні політичних в’язнів в обмін на часткове скасування санкцій проти Білорусі.
Раніше Лукашенко розповів про загадкового «ворога», проти якого збирається воювати.
Нагадаємо, дипломат пояснив, чи може Білорусь вступити у війну проти України після візиту Лукашенка до Китаю.