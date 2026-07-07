«Зайшов у казино не в той день»: Зеленський заявив, що Лукашеко хотів джекпот

Ставка на знищення України: Зеленський порівняв білоруського диктатора з невдахою в казино / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прорахувався зі ставкою на знищення України.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для Financial Times.

На його думку, Лукашенко зробив ставку на «все або нічого», як хтось, хто поставив усі гроші на одне число в казино. А Лукашенко поставив на те, що Росія повністю знищить Україну.

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Роблячи так, стверджував Зеленський, Лукашенко поставив на карту залишки своєї репутації та довіри, а також сприяв вторгненню Росії, відкривши для нього шлях.

«Він (Лукашенко — Ред.) зайшов у казино не в той день. Він був упевнений, що зірве джекпот. Але він нічого не зірвав», — зазначив глава держави.

Водночас, Зеленський називає і гарну новину у нинішній ситуації з Білоруссю

«Гарна новина — чим Лукашенко відрізняється від Путіна — полягає в тому, що, на мою думку, він розуміє ризики. Він повністю розуміє всі ризики. Якщо ти знаєш, що війна не виграна, і тебе раптом ще більше втягують у цю війну як союзника — що ж, у нього достатньо здорового глузду, щоб зрозуміти, що його не слід у це втягувати», — додав президент України.

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У виданнні нагадали останні заяви Лукашенка, де він запевняв, що його армія не братиме участі у вторгненні Росії в Україну.

Коментарі Лукашенка в понеділок прозвучали після вкрай незвичайної дводенної зустрічі з Путіним у головній резиденції російського диктатора, після чого самопроголошений глава Білорусі одразу полетів до Пекіна на саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

У Китаї Сі повідомив Лукашенкові, що Пекін підтримує зусилля Мінська щодо підтримки його суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Китай також закликав до відновлення мирних переговорів, що зупинилися.

Лукашенко і Сі Цзіньпін / © Associated Press

На думку журналістів видання, дипломатичні маневри Лукашенка відображають дедалі складніше становище, в якому опинилася Білорусь, оскільки воєнні зусилля Путіна зазнають невдачі, а Україна посилює свої далекобійні атаки на російську енергетичну інфраструктуру.

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Лукашенко також заявив, що нещодавно зустрівся з українськими чиновниками та сказав їм, що «якість війни негайно зміниться», якщо Білорусь буде «втягнута» в неї.

Самопроголошений глава Білорусі також прагне відновити відносини із Заходом після повернення президента США Дональда Трампа на посаду минулого року. Мінськ звільнив сотні політичних в’язнів в обмін на часткове скасування санкцій проти Білорусі.

Раніше Лукашенко розповів про загадкового «ворога», проти якого збирається воювати.

Нагадаємо, дипломат пояснив, чи може Білорусь вступити у війну проти України після візиту Лукашенка до Китаю.

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