«Зашел в казино не тот день»: Зеленский заявил, что Лукашеко хотел джекпот

Ставка на уничтожение Украины: Зеленский сравнил белорусского диктатора с неудачником в казино / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко просчитался со ставкой на уничтожение Украины.

Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times.

По его мнению, Лукашенко сделал ставку на все или ничего, как кто-то, кто поставил все деньги на одно число в казино. А Лукашенко поставил на то, что Россия полностью уничтожит Украину.

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Поступая так, утверждал Зеленский, Лукашенко поставил на карту остатки своей репутации и доверия, а также способствовал вторжению России, открыв для него путь.

«Он (Лукашенко — Ред.) зашел в казино не в тот день. Он был уверен, что сорвет джекпот. Но он ничего не сорвал», — отметил глава государства.

В то же время Зеленский называет и хорошую новость в нынешней ситуации с Беларусью

«Хорошая новость — чем Лукашенко отличается от Путина — заключается в том, что, по моему мнению, он понимает риски. Он полностью понимает все риски. Если ты знаешь, что война не выиграна, и тебя вдруг еще больше втягивают в эту войну как союзника — что ж, у него достаточно здравого смысла, чтобы понять, что его не следует втягивать в это», — добавил президент Украины.

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В издании напомнили последние заявления Лукашенко, где он уверял, что его армия не будет участвовать во вторжении России в Украину.

Комментарии Лукашенко в понедельник прозвучали после крайне необычной двухдневной встречи с Путиным в главной резиденции российского диктатора, после чего самопровозглашенный глава Беларуси сразу улетел в Пекин на саммит с китайским лидером Си Цзиньпином.

В Китае Си сообщил Лукашенко, что Пекин поддерживает усилия Минска по поддержке его суверенитета, независимости и территориальной целостности. Китай также призвал к возобновлению остановившихся мирных переговоров.

Лукашенко и Си Цзиньпин / © Associated Press

По мнению журналистов издания, дипломатические маневры Лукашенко отражают все более сложное положение, в котором оказалась Беларусь, поскольку военные усилия Путина терпят неудачу, а Украина усиливает свои дальнобойные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

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Лукашенко также заявил, что недавно встретился с украинскими чиновниками и сказал им, что «качество войны немедленно изменится», если Беларусь будет «вовлечена» в нее.

Самопровозглашенный глава Беларуси также стремится возобновить отношения с Западом по возвращении президента США Дональда Трампа на должность в прошлом году. Минск освободил сотни политических заключенных в обмен на частичную отмену санкций против Беларуси.

Ранее Лукашенко рассказал о загадочном «враге», против которого собирается воевать.

Напомним, дипломат объяснил, может ли Беларусь вступить в войну против Украины после визита Лукашенко в Китай.

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