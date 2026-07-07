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Президент ФІФА відреагував на гучний скандал з Трампом і збірною США на ЧС-2026
Джанні Інфантіно зробив заяву після резонансного скасування дискваліфікації форварда збірної США Фоларіна Балогуна.
Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно прокоментував скандальне призупинення дискваліфікації форварда збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026.
Слова функціонера опублікував офіційний акаунт ФІФА у соцмережі X.
Резонансне рішення було ухвалене після особистого звернення президента США Дональда Трампа.
"Я ознайомився з публічними коментарями щодо рішення незалежного Дисциплінарного комітету ФІФА стосовно дискваліфікації Фоларіна Балогуна і хотів би ще раз наголосити на одному з фундаментальних принципів управління ФІФА.
Судові органи ФІФА є незалежними. Вони діють автономно, застосовують Дисциплінарний кодекс ФІФА та ухвалюють рішення у справах на підставі чинних регламентів і конкретних фактів, що розглядаються. Їхня незалежність має вирішальне значення для довіри до футболу та його цілісності, і це завжди має поважатися.
Так, я регулярно обговорюю з президентом Сполучених Штатів питання, пов'язані з чемпіонатом світу ФІФА, і в цьому випадку я справді отримав дзвінок від президента Дональда Трампа — так само, як отримую дзвінки від глав держав, урядовців, представників футбольної спільноти та керівників компаній з усього світу з багатьох різних питань. Під час нашої розмови я пояснив, що триває юридичний процес за участю незалежних судових органів ФІФА і що справу буде в належний час вирішено компетентними органами. Саме так працює система ФІФА, і це принцип, якого я завжди дотримуватимуся.
Я ознайомлююся з рішеннями Дисциплінарного комітету ФІФА після того, як їх ухвалюють. Іноді вони мене дивують. Іноді я з ними погоджуюся, а іноді — ні.
Однак я завжди поважаю ці рішення та автономію органів, які їх ухвалюють. Чи подобається нам особисто те чи інше рішення, не має жодного значення. Саме повага до незалежних інституцій і верховенства права захищає цілісність наших турнірів та забезпечує довіру до ФІФА за будь-яких обставин", — сказав Інфантіно.
Нагадаємо, Балогун отримав пряму червону картку на 64-й хвилині матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії та Герцеговини, який американці виграли з рахунком 2:0.
Фоларін у боротьбі за м'яч ззаду наступив на ногу захиснику боснійців Таріку Мухаремовичу на лівому фланзі атаки — рефері вилучив американця з поля за грубе порушення правил.
Після призупинення дискваліфікації Балогун отримав можливість зіграти в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії, який відбудеться у вівторок, 7 липня, у Сіетлі. Початок — о 03:00 за київським часом.
Як повідомляє The Athletic, Апеляційний комітет ФІФА відмовив Королівській бельгійській футбольній асоціацієї (RBFA) у задоволенні запиту про скасування рішення дисциплінарного комітету ФІФА стосовно призупинення дискваліфікації Балогуна.
Зазначається, що апеляційний комітет ФІФА визнав запит, поданий RBFA, "неприйнятним", оскільки організація не є стороною у справі, а тому не має права оскаржувати це рішення.
У RBFA додали, що розглядають можливість "подальших дій". Серед них може бути позов до Спортивного арбітражного суду (CAS).
Переможець пари США — Бельгія у чвертьфіналі позмагається з Іспанією, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Португалією (1:0).
Раніше повідомлялося, що УЄФА жорстко розніс рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію Балогуна.