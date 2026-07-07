Президент ФІФА відреагував на гучний скандал з Трампом і збірною США на ЧС-2026

Дональд Трамп і Джанні Інфантіно / © Associated Press

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Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно прокоментував скандальне призупинення дискваліфікації форварда збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026.

Слова функціонера опублікував офіційний акаунт ФІФА у соцмережі X.

Резонансне рішення було ухвалене після особистого звернення президента США Дональда Трампа.

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"Я ознайомився з публічними коментарями щодо рішення незалежного Дисциплінарного комітету ФІФА стосовно дискваліфікації Фоларіна Балогуна і хотів би ще раз наголосити на одному з фундаментальних принципів управління ФІФА.

Судові органи ФІФА є незалежними. Вони діють автономно, застосовують Дисциплінарний кодекс ФІФА та ухвалюють рішення у справах на підставі чинних регламентів і конкретних фактів, що розглядаються. Їхня незалежність має вирішальне значення для довіри до футболу та його цілісності, і це завжди має поважатися.

Так, я регулярно обговорюю з президентом Сполучених Штатів питання, пов'язані з чемпіонатом світу ФІФА, і в цьому випадку я справді отримав дзвінок від президента Дональда Трампа — так само, як отримую дзвінки від глав держав, урядовців, представників футбольної спільноти та керівників компаній з усього світу з багатьох різних питань. Під час нашої розмови я пояснив, що триває юридичний процес за участю незалежних судових органів ФІФА і що справу буде в належний час вирішено компетентними органами. Саме так працює система ФІФА, і це принцип, якого я завжди дотримуватимуся.

Я ознайомлююся з рішеннями Дисциплінарного комітету ФІФА після того, як їх ухвалюють. Іноді вони мене дивують. Іноді я з ними погоджуюся, а іноді — ні.

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Однак я завжди поважаю ці рішення та автономію органів, які їх ухвалюють. Чи подобається нам особисто те чи інше рішення, не має жодного значення. Саме повага до незалежних інституцій і верховенства права захищає цілісність наших турнірів та забезпечує довіру до ФІФА за будь-яких обставин", — сказав Інфантіно.

Нагадаємо, Балогун отримав пряму червону картку на 64-й хвилині матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії та Герцеговини, який американці виграли з рахунком 2:0.

Фоларін у боротьбі за м'яч ззаду наступив на ногу захиснику боснійців Таріку Мухаремовичу на лівому фланзі атаки — рефері вилучив американця з поля за грубе порушення правил.

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

Після призупинення дискваліфікації Балогун отримав можливість зіграти в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії, який відбудеться у вівторок, 7 липня, у Сіетлі. Початок — о 03:00 за київським часом.

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Як повідомляє The Athletic, Апеляційний комітет ФІФА відмовив Королівській бельгійській футбольній асоціацієї (RBFA) у задоволенні запиту про скасування рішення дисциплінарного комітету ФІФА стосовно призупинення дискваліфікації Балогуна.

Зазначається, що апеляційний комітет ФІФА визнав запит, поданий RBFA, "неприйнятним", оскільки організація не є стороною у справі, а тому не має права оскаржувати це рішення.

У RBFA додали, що розглядають можливість "подальших дій". Серед них може бути позов до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Переможець пари США — Бельгія у чвертьфіналі позмагається з Іспанією, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Португалією (1:0).

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Раніше повідомлялося, що УЄФА жорстко розніс рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію Балогуна.

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