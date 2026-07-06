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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

Футболіст збірної Англії травмувався під час святкування виходу до чвертьфіналу ЧС-2026

Джордан Гендерсон невдало перестрибнув через рекламний щит.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Джордан Гендерсон

Джордан Гендерсон / © Associated Press

Півзахисник збірної Англії Джордан Джордан Гендерсон травмувався під час святкування перемоги своєї команди над Мексикою в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко завершився з рахунком 2:3 на користь команди Томаса Тухеля.

Після поєдинку гравці збірної Англії побігли до трибун, щоб відсвяткувати вихід до чвертьфіналу разом з уболівальниками. Серед них був і Гендерсон, який не грав у цьому поєдинку.

Повертаючись назад, Джордан зачепився, коли перестрибував рекламний щит, і впав на газон. До нього одразу підбігли пратнери за командою, щоб з'ясувати, чи все гаразд.

Усе виявилося серйозніше, ніж очікувалося. 36-річного футболіста винесли з поля на ношах з кисневою маскою та доправили до лікарні.

Джордан Гендерсон / © Associated Press

Джордан Гендерсон / © Associated Press

Згодом головний тренер англійської збірної Томас Тухель прокоментував інцидент з Гендерсоном.

"Нічого хорошого. Джордан просто впав і пошкодив зап'ястя. Має справді поганий вигляд. Мені прикро, що Джордан травмував зап'ястя. Це досить серйозно. Він у лікарні. Це зовсім не вписується в загальну картину вечора. Я не знаю подальшої процедури", — наводить слова Тухеля видання The Athletic.

У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Англії зустрінеться з Норвегією, яка в 1/8 фіналу завдяки дублю Ерлінга Голанда перемогла Бразилію (2:1).

Матч Норвегія — Англія відбудеться у неділю, 12 липня, о 00:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Неймар розплакався після вильоту Бразилії з ЧС-2026 та завершив кар'єру в збірній.

Також ми розповідали, що Роналду зробив важливу заяву перед матчем з Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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