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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Трамп зізнався, що попросив президента ФІФА скасувати "бан" гравця збірної США на ЧС-2026

Американський президент переконаний, що дискваліфікація Фоларіна Балогуна стала б великою плямою на турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Джанні Інфантіно та Дональд Трамп

Джанні Інфантіно та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що особисто звертався до голови ФІФА Джанні Інфантіно з проханням скасувати дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026.

"Я вважаю, що це були два видатні спортсмени, які зіткнулися й просто заплуталися один в одному.

Гадаю, ця дискваліфікація стала б великою плямою на турнірі. Я не можу вказувати ФІФА, що робити. І, наскільки я розумію, рішення ухвалювало не керівництво організації, а дисциплінарна комісія. І це було правильне рішення", — цитує Трампа видання BBC.

Нагадаємо, Балогун отримав пряму червону картку на 64-й хвилині матчу 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини, який американці виграли з рахунком 2:0.

Фоларін у боротьбі за м'яч ззаду наступив на ногу захиснику боснійців Таріку Мухаремовичу на лівому фланзі атаки — рефері вилучив американця з поля за грубе порушення правил.

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

Після втручання Трампа дискваліфікацію Балогуна було призупинено. Нападник, який з трьома голами є найкращим бомбардиром збірної США на домашньому Мундіалі, зможе зіграти в матчі 1/8 фіналу проти Бельгії.

Поєдинок США — Бельгія відбудеться у вівторок, 7 липня, у Сіетлі. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

Переможець пари США — Бельгія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Португалія — Іспанія.

Раніше повідомлялося, що Неймар розплакався після вильоту Бразилії з ЧС-2026 та завершив кар'єру в збірній.

Також ми розповідали, що футболіст збірної Англії травмувався під час святкування виходу до чвертьфіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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