Трамп признался, что попросил президента ФИФА отменить "бан" игрока сборной США на ЧМ-2026

Джанни Инфантино и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лично обращался к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

"Я считаю, что это были два выдающихся спортсмена, которые столкнулись и просто запутались друг в друге.

Думаю, что эта дисквалификация стала бы большим пятном на турнире. Я не могу указывать ФИФА, что делать. И насколько я понимаю, решение принимало не руководство организации, а дисциплинарная комиссия. И это было правильное решение", — цитирует Трампа издание BBC.

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Напомним, Балогун получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, который американцы выиграли со счетом 2:0.

Фоларин в борьбе за мяч сзади наступил на ногу защитнику боснийцев Тарику Мухаремовичу на левом фланге атаки — рефери удалил американца с поля за грубое нарушение правил.

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

После вмешательства Трампа дисквалификация Балогуна была приостановлена. Нападающий, который с тремя голами является лучшим бомбардиром сборной США на домашнем Мундиале, сможет сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии.

Поединок США — Бельгия состоится во вторник, 7 июля, в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

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Победитель пары США — Бельгия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Португалия — Испания.

Ранее сообщалось, что Неймар расплакался после вылета Бразилии с ЧМ-2026 и завершил карьеру в сборной.

Также мы рассказывали, что футболист сборной Англии травмировался во время празднования выхода в четвертьфинал ЧМ-2026.

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