Англия с дублем Беллингема в меньшинстве одолела Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Мексика — Англия / © Associated Press

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Сборная Мексики победила команду Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико завершился со счетом 2:3 .

Старт матча перенесли на час позже из-за неблагоприятных погодных условий — ливня и удары молнии в Мехико.

Англичане открыли счет на 36-й минуте встречи — Джуд Беллингем в падении точно пробил головой после с правого фланга, который выполнил Букайо Сака.

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Мексика — Англия / © Associated Press

На 38-й минуте Беллингем увеличил преимущество "Трех львов", оформив дубль с передачи Гарри Кейна.

Мексика — Англия / © Associated Press

На 42-й минуте мексиканцы сократили отставание в счете усилиями Хулиана Киньонеса.

Мексика — Англия / © Associated Press

На старте второго тайма сборная Англии осталась в меньшинстве — на 54-й минуте Джарелл Кванса получил прямую красную карточку за то, что опасно прыгнул в ноги Хесусу Гальярдо на правом фланге обороны.

Мексика — Англия / © Associated Press

Мексика — Англия / © Associated Press

На 60-й минуте подопечные Томаса Тухеля в меньшинстве укрепили свое преимущество в счете — Кейн реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря мексиканцев Рауля Ранхеля против Энтони Гордона в собственной штрафной площадке.

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Мексика — Англия / © Associated Press

На 69-й минуте Мексика снова приблизилась к родоначальникам футбола в счете — Рауль Хименес реализовал пенальти, назначенный за фол Кейна против Брайана Гутьерреса в центре штрафной площадки.

Мексика — Англия / © Associated Press

Подопечные Хавьера Агирре пытались забить еще и избежать поражения, но не смогли этого сделать и вылетели с домашнего Мундиаля.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сразится с Норвегией, которая в 1/8 финала благодаря дублю Эрлинга Холанда победила Бразилию (2:1).

Матч Норвегия — Англия состоится в воскресенье, 12 июля, в 00:00 по киевскому времени.

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На ЧМ-2026 англичане заняли первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0). В 1/16 финала родоначальники футбола благодаря камбэку победили ДР Конго (2:1).

Сборная Мексики заняла первое место в группе A, обыграв ЮАР (2:0), одолев Южную Корею (1:0) и разгромив Чехию (3:0). В 1/16 финала команда Агирре разобралась с Эквадором (2:0).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Франция вырвала победу над Парагваем и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Марокко разгромила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026.

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