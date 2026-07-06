Астролог назвал знаки Зодиака, которые не придут на помощь, сколько ни проси

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Правда, получаем мы ее не всегда — случается, что мы остаемся со своей проблемой один на один, поскольку люди, к которым мы обращаемся за содействием, отказывают нам в нем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не придут на помощь, сколько их об этом ни проси.

Лев

Львы чаще всего не вникают в проблемы других людей — они слишком сосредоточены на своих собственных. Нет, их нельзя назвать равнодушными: узнав о том, что кому-то непросто, они выслушают и даже посочувствуют, но делать, скорее всего, ничего не станут — они не считают нужным тратить время на чужую жизнь.

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Овен

Овнам трудно концентрироваться на каком-то деле или вопросе в течение продолжительного времени, чего — и кого бы — бы он ни касался, они очень быстро теряют к нему интерес. Именно поэтому, если они не оказали помощь сразу, спустя день можно к ним за ней и не обращаться — он уже не представляет для них никакого интереса.

Козерог

Козероги не оказывают другим помощи не от душевной чёрствости или эмоциональной скупости, а, как ни странно это прозвучит, из благих побуждений. Они уверены, что каждый человек должен сам решать свои проблемы, иначе он постоянно будет впадать в панику и истерику тогда, когда нужно действовать.

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