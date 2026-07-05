Принц Гарри отправится в Лондон без Меган Маркл и детей: стали известны подробности

Принц Гарри / © Associated Press

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Как стало известно изданию People, Меган Маркл и их дети – принц Арчи и принцесса Лилибет не будут сопровождать Гарри в Лондон по прибытии в Великобританию на следующей неделе.

Однако решение о том, присоединится ли семья к герцогу Сассекскому в других частях его визита за пределами столицы, пока не принято.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Эта новость появилась после того, как Гарри и Меган надеялись впервые с 2022 года привезти Арчи и Лилибет в Великобританию. Гарри был полон решимости дать своим детям возможность познакомиться со страной, где он вырос, и, возможно, провести время с королем Чарльзом. Их отсутствие в Лондоне во время поездки теперь вызывает вопросы о том, состоится ли воссоединение семьи во время визита. Планы семьи осложняются сохраняющимися опасениями по поводу безопасности, ведь Сассекским до сих пор не выделили полицейскую охрану.

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Тем временем король Чарльз находясь в Шотландии провел тайный семейный совет в преддверии визита его младшего сына в страну.

В то время представитель принца Гарри также заявил, что герцог продолжает изучать все доступные варианты, чтобы визит прошел безопасно, и чтобы у его детей была возможность насладиться Великобританией.

Принц Гарри / © Associated Press

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