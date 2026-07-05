Быть хорошим хозяином — не значит наливать вино / © Associated Press

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Как совместить трезвость с желанием принимать гостей по всем канонам гостеприимства. Что делать, если домашний бар теперь пуст, а перспектива покупать алкоголь для друзей вызывает массу сомнений? Издание The New York Times попыталось разобраться, как защитить собственные границы и при этом устроить незабываемый званый ужин.

Когда мы встаем на путь трезвости, наш досуг неизбежно меняется. Сначала появляется легкое чувство комфорта в компаниях, где выпивают, а со временем возвращается и желание устраивать уютные вечеринки в собственной квартире. Но здесь возникает вполне логичный вопрос, как накрыть стол.

Заранее расспрашивать гостей об их предпочтениях в алкоголе и покупать всё по списку — кажется слишком хлопотным. Купить по одной бутылке красного и белого вина в надежде, что этого хватит, — выглядит несколько скупо. А предложить формат «приходи со своей бутылкой» — как будто не совсем щедро. Где же эта золотая середина между гостеприимством и внутренним спокойствием.

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Приоритет — ваша зона безопасности

Во-первых и самое главное, один год трезвости — это относительно новый и очень хрупкий опыт. Если на кону стоит защита вашей психической стабильности перед лицом идеально накрытого алкогольного стола, выбор всегда должен быть в пользу себя.

Именно поэтому на начальных этапах стоит вообще воздержаться от того, чтобы угощать гостей алкоголем. Безопасность вашей новой жизни гораздо важнее, чем желание угодить каждому приглашенному.

Изменение понятия «идеальный хозяин»

Пришло время кардинально пересмотреть старые стереотипы и изменить представление о том, кто такой «хороший хозяин». На протяжении многих лет в нашем восприятии это понятие, вероятно, было неразрывно связано с роскошной барной картой и бесконечным подливанием вина в бокалы. Но на самом деле настоящая роскошь и гостеприимство кроются в другом. Само действие — то, что вы открываете двери своего дома, готовите вкусный ужин и делите своё время с близкими — уже более чем достаточно.

В современном мире здорового образа жизни безалкогольная культура уже давно стала нормой: крафтовое безалкогольное пиво, эстетичные моктейли или изысканные тоники в хрустальных бокалах выглядят невероятно стильно.

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В конце концов, никто не обязан пить спиртное во время каждого приема пищи, а вашим настоящим друзьям точно не нужен алкоголь от вас, чтобы почувствовать, насколько сильно вы их цените.

Не бойтесь устанавливать свои правила в своём пространстве. Настоящая атмосфера вечера создается с помощью изысканных блюд, приглушенного света, хорошей музыки и искренних, глубоких разговоров, для которых не нужны никакие стимуляторы. Забота о собственном психологическом комфорте — высшее проявление любви к себе, которое ваши гости обязательно поймут и поддержат.

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