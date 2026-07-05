Ливень повредил Национальное военное кладбище: что случилось с могилами героев

Национальное военное кладбище

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Непогода в Киевской области повлекла за собой масштабные разрушения на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Ливень размыл насыпные дороги, повредил асфальтное покрытие, а непосредственно в зоне захоронений образовались глубокие провалы грунта.

Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр.

На Национальном военном мемориальном кладбище размыло дороги и образовались провалы

Первые сообщения о последствиях осадков опубликовал Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) вечером 3 июля. По данным экологов, инфраструктура сектора не выдержала первого серьезного природного испытания.

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Потоки воды смыли насыпной пласт земли, которым искусственно выравнивали и поднимали участок, и понесли его вниз вместе с селевыми массами.

«Теперь видна еще одна опасная деталь — значительные провалы образовались непосредственно в зоне захоронений. Именно поэтому, вероятно, после ливня территорию спешно закрыли, а рабочие суетились у могил: провалы пришлось срочно засыпать», — пишут в КЭКЦ.

Потоки воды из зоны строительства и захоронений несут все вниз в направлении поселка Вита-Почтовая и дальше. Именно о таких рисках местные жители, гидрологи и экологи предупреждали раньше.

На следующий день ситуация ухудшилась — значительные разрушения зафиксировали непосредственно на участках, где покоятся павшие защитники. Главной причиной инцидента специалисты организации называют критические просчеты в проектировании систем дренажа и водоотвода.

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«После аномальных осадков, зафиксированных в Киевской области, на отдельных местах недавних захоронений, совершенных в течение последних одного-двух месяцев, было зафиксировано естественное проседание почвы. Такой процесс естественный после традиционных захоронений и происходит на всех кладбищах. Речь идет именно о естественном уплотнении почвы в местах захоронений, а не о размывании могил или влиянии грунтовых вод», — пишут на странице НВМК.

Что известно о проекте

Национальное военное мемориальное кладбище официально заработало в августе 2025 года, когда там состоялись первые траурные церемонии. До конца сентября прошлого года на территории мемориала почтили и похоронили 108 украинских военнослужащих.

Проект с самого начала сопровождался рядом громких скандалов и критики. Экологи и местные жители неоднократно отмечали непригодность выбранной локации из-за высокого уровня залегания грунтовых вод.

Кроме того, журналистские расследования обнаружили связи компаний-подрядчиков строительства с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым.

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Земельный конфликт вокруг строительства перерос в длительный судебный процесс. Общественная организация «Мархаловка. Поддержка» обратилась в суд с требованием отменить пункты распоряжения Киевской областной военной администрации по поводу передачи этой земли в постоянное пользование госучреждения.

В итоге Верховный Суд принял решение в пользу активистов и отменил акты КОВА. Такой вердикт вызвал возмущение среди многих украинских военных и подразделений, которые назвали судебное постановление посягательством на память погибших собратьев.

Впрочем, администрация НВМК заявила, что уже имеющиеся могилы героев никто не будет трогать, а решение Верховного Суда «не содержит никаких предписаний по прекращению захоронений, закрытию или переносу Национального военного мемориального кладбища».

Национальное военное мемориальное кладбище: последние новости

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины начало служебное расследование по руководству ГУ «Национальное военное мемориальное кладбище» (НВМК). Проверка касается возможного неправомерного бронирования работников, что вызвало значительный общественный резонанс.

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На фоне скандала ведущий специалист учреждения Владимир Петров, который имел бронирование до 21 января 2026 года, подал заявление и был уволен по собственному желанию 20 января. Нардеп Ярослав Железняк, чья команда провела расследование, заявил, что директор учреждения также должен понести ответственность за фейковое бронирование и растрату госсредств.

Глава Минветеранов Наталья Калмыкова отметила недопустимость действий, дискредитирующих память павших воинов или подрывающих доверие к госинституциям.

Для предотвращения схожих ситуаций министерство внедряет дополнительный мониторинг кадровых решений в подчиненных учреждениях.

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