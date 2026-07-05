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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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206
Время на прочтение
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ВСУ показали пусковую установку Harpoon, которую держали в секрете

Противокорабельная ракета Harpoon находится на вооружении ВМС ВСУ с 2022 года, но эта информация была засекречена.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пусковой ПКР Harpoon на вооружении ВМС ВСУ

Пусковой ПКР Harpoon на вооружении ВМС ВСУ / © Defense Express

Противокорабельная ракета Harpoon уже много времени находится на вооружении ВМС ВСУ и уничтожала российские корабли. Украина получила вариант пусковой, установленной в морском контейнере и с четырьмя транспортно-пусковыми установками.

Об этом сообщает Defence Express.

Хотя передача этих установок Украине была подтверждена весной 2022 года, а летом официально заявлялось о том, что Harpoon в Украине выстроились на дежурстве, до сих пор вид пусковой этих комплексов, находящихся на вооружении ВМС ВСУ, был тайной.

Справка

Противокорабельная ракета Harpoon является одной из самых распространенных и известных в мире. Производитель ракет Harpoon — подразделение американской компании Boeing под названием Boeing Defense, Space & Security, базирующееся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Ракеты Harpoon находятся на вооружении с 1977 года.

Базовые варианты ракеты:

  • AGM-84 — для пуска с самолетов

  • RGM-84 — для пуска с надводных кораблей и наземных установок

  • UGM-84 — для пуска с подлодок

Длина ракеты — 4,63 м/3,85 м (версия для самолетов), диаметр — 34,29 см, размах крыльев — 91 см, вес — 680,4 кг/526,2 кг (версия для самолетов), вес боевой части — 221 кг, дальность — свыше 124 км.

Напомним, Украина успешно осуществила испытание собственной зенитной ракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Изделие находится в состоянии готовности к выполнению задач.

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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