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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
398
Время на прочтение
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32-летняя дочь Елены Мозговой впервые за долгое время вернулась в Украину и показала всю семью

Зоя Мозговая преодолела почти двое суток дороги, чтобы наконец обнять самых родных.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Елена Мозговая и дочь Зоя

Елена Мозговая и дочь Зоя

Продюсер Елена Мозговая встретилась со своей старшей дочерью Зоей, которая впервые за длительное время приехала в Украину из-за границы.

Радостной новостью поделилась сама 32-летняя Зоя в фотоблоге. Она опубликовала трогательное семейное селфи, сделанное уже дома в Киеве, и призналась, что дорога к родным оказалась длинной и изнурительной.

На фото Зоя позирует вместе с Еленой Мозговой, ее мамой Виолеттой, мужем продюсерши, певцом и военнослужащим Дэвидом Аксельродом, а также их 11-летней дочерью Соломией. Семья собралась вместе, чтобы наконец провести время в семейном кругу после продолжительной разлуки.

Зоя Мозговая с семьей / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая с семьей / © instagram.com/matatatahakuna

«Всего каких-нибудь 46 часов дороги — и золотой ключик у нас в кармане», — эмоционально написала Зоя.

Однако, судя по посту, почти двое суток в дороге не испортили ее настроение. Наоборот, долгожданная встреча с самыми родными стала для Зои настоящим вознаграждением после изнурительной поездки.

Напомним, уже несколько лет Зоя Мозговая живет за границей вместе со своей возлюбленной и ее двумя дочерьми. Там она занимается творчеством, организовывает художественные выставки и популяризирует украинскую культуру, рассказывая иностранной аудитории об Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
398
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