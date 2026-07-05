32-летняя дочь Елены Мозговой впервые за долгое время вернулась в Украину и показала всю семью

Елена Мозговая и дочь Зоя

Реклама

Продюсер Елена Мозговая встретилась со своей старшей дочерью Зоей, которая впервые за длительное время приехала в Украину из-за границы.

Радостной новостью поделилась сама 32-летняя Зоя в фотоблоге. Она опубликовала трогательное семейное селфи, сделанное уже дома в Киеве, и призналась, что дорога к родным оказалась длинной и изнурительной.

На фото Зоя позирует вместе с Еленой Мозговой, ее мамой Виолеттой, мужем продюсерши, певцом и военнослужащим Дэвидом Аксельродом, а также их 11-летней дочерью Соломией. Семья собралась вместе, чтобы наконец провести время в семейном кругу после продолжительной разлуки.

Реклама

Зоя Мозговая с семьей / © instagram.com/matatatahakuna

«Всего каких-нибудь 46 часов дороги — и золотой ключик у нас в кармане», — эмоционально написала Зоя.

Однако, судя по посту, почти двое суток в дороге не испортили ее настроение. Наоборот, долгожданная встреча с самыми родными стала для Зои настоящим вознаграждением после изнурительной поездки.

Напомним, уже несколько лет Зоя Мозговая живет за границей вместе со своей возлюбленной и ее двумя дочерьми. Там она занимается творчеством, организовывает художественные выставки и популяризирует украинскую культуру, рассказывая иностранной аудитории об Украине.

Новости партнеров