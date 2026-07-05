Китай высадил "стену" из 66 миллиардов деревьев: исследование показало неожиданный результат

Китайская Большая зеленая стена из 66 миллиардов деревьев растет быстрее природных лесов / © Getty Images

Реклама

За последние пять десятилетий Китай высадил около 66 миллиардов деревьев в рамках масштабной программы восстановления леса, известной как Большая зеленая стена.

Об этом говорится в материале Futurism.

Эта система насаждений простирается через районы пустынь Гоби и Такла-Макан и должна сдерживать распространение пустынь. Программа действительно работает, однако учёные обнаружили неожиданную особенность.

Реклама

В новом исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые выяснили, что деревья в Большой зеленой стене растут быстрее, чем деревья в природных лесах.

Одно из возможных объяснений – эти насаждения лучше реагируют на повышение уровня CO2 в атмосфере.

Исследователи использовали спутниковые данные, чтобы отследить плотность растительного покрова "Зеленой стены". Для этого они анализировали индекс листовой поверхности — показатель, демонстрирующий, сколько листьев приходится на определенную площадь.

Затем эти данные сравнили с природными лесами Китая.

Реклама

Результаты оказались неожиданными: площадь листьев в искусственно взорванных лесах увеличивалась на 66% быстрее, чем в природных.

Частично это объясняется тем, что молодые деревья обычно растут быстрее старых. Кроме того, искусственные леса поддерживаются человеком, в то время как природные экосистемы развиваются самостоятельно.

Однако даже когда ученые сравнили искусственно взорванные и природные леса подобного возраста и условий, оказалось, что посаженные деревья растут на 4,6% быстрее.

Самая большая разница наблюдалась тогда, когда возраст посаженных деревьев составлял примерно 30-40 лет. После этого темпы роста резко снижались.

Реклама

Природные леса, напротив, растут медленнее, но стабильнее. Именно поэтому они могут быть более эффективными для долгосрочного поглощения углерода.

Один из авторов исследования Ло пояснил, что искусственно взорванные леса могут быть мощным краткосрочным инструментом для поглощения углерода, однако это преимущество не является постоянным.

"Для долгосрочного хранения углерода и повышения устойчивости природные леса остаются незаменимыми", - отметил он.

Ученые отмечают, что это открытие важно для климатической политики. Оно показывает, что посаженные леса действительно могут быстро поглощать углерод, но их не следует рассматривать как полную замену природным лесам.

Реклама

Напомним, Антарктида столкнулась с неожиданной экологической угрозой, которая заставляет исследователей обходить международные договоры и буквально втайне спасать экосистему от агрессивного увлечения чужеродными видами.

Новости партнеров