Котам не всегда нравятся ваши объятия и поцелуи: как правильно проявлять любовь к пушистику

Любят ли коты объятия и поцелуи / © Unsplash

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Владельцы котов часто выражают им свою любовь с помощью объятий и поцелуев. Однако коты воспринимают такие жесты очень по-разному. Они имеют свои особенности поведения и языка тела. Рассказываем, нравятся ли вашему коту объятия и поцелуи.

Об этом пишет Express.

Любят ли коты, когда их обнимают и целуют

Многие хозяева стремятся продемонстрировать свою любовь котам с помощью привычных нам сигналов — объятий и поцелуев. Однако кошки — это животные, и они воспринимают наши действия не так как люди. Несмотря на определенные общие черты в коммуникации между людьми и котами, некоторые сигналы могут оставаться для животного непонятными.

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Если проще: кот может не подозревать, чего вы от него хотите, когда обнимаете и целуете его.

Исследования показывают, что привычки котов копировать поведение людей — от распорядка дня и сна до звуков и поз — часто взяты от самих хозяев.

В частности, в недавнем видео бренда кошачьего корма Whiskas в TikTok был зафиксирован момент, когда кот тянется лапами к груди владелицы, после чего начинает ластиться и тереться головой. Авторы подписали видео так:

«Если ваша кошка обнимает вас обеими лапами, это, вероятно, это черта, которую она от вас унаследовала».

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Научные исследования подтверждают, что такое копирование действий котами является признаком глубокой привязанности, комфорта и адаптивности кошачьего разума. Но проявление таких черт не всегда означает, что животным нравятся традиционные человеческие формы нежности.

Коты по своей природе являются охотниками, поэтому крепкие объятия или поднятие над землей могут вызвать у них чувство ловушки или тревоги. Степень восприятия объятий является индивидуальной для каждой особи.

«Многие кошки любят объятия, и они могут ответить на объятия другими признаками привязанности, такими как мурлыканье, облизывание и прижимание», — говорят эксперты портала о котах Catster.

Однако нежелание кота идти к рукам не свидетельствует об отсутствии любви к владельцу. Это означает, что животное демонстрирует свою привязанность другим способом, который вам следует «разгадать» или заметить.

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Для кошек будут понятны и приятны следующие методы выражения любви от человека:

Медленное моргание;

Дать коту обнюхать пальцы и руки;

Легкое прикосновение вашего носа к кошачьему;

Вычесывание щеткой.

Все эти способы ваш кот воспримет как проявление любви, внимания и вашей заинтересованности в животном, в отличие от объятий, которые могут каждый раз озадачивать животное.

Коты: последние новости

Напомним, что коты остро реагируют на отсутствие хозяина из-за смены привычной рутины, звуков и запахов в доме. Поскольку они формируют ассоциативную память и сильно привязываются к человеку, исчезновение владельца нарушает стабильность их среды.

Это может вызвать тревогу разлуки, которая проявляется через чрезмерного мяуканье или вылизывание, отказ от еды, разрушение вещей и туалет вне лотка. Уровень стресса зависит от ранней социализации животного, его опыта одиночества и наличия игрушек, но подобные изменения в поведении иногда указывают и на медицинские проблемы, требующие осмотра ветеринара.

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Чтобы облегчить любимцу время наедине, специалисты советуют сохранять стабильный режим кормления, обустроить безопасную зону отдыха и оставлять интерактивные головоломки. Также важно избегать эмоциональных прощаний перед выходом.

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