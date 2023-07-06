Вишня в собственном соку на зиму: 15 лучших рецептов

Рассказываем, как сделать на зиму вкусные заготовки из вишни для приготовления компотов, выпечки, вареников, блинчиков.

Рецепты вишни в собственном соке, в духовке, мультиварке, с коньяком, со специями, с шоколадом, с содой.

Вишня без косточек в собственном соку

Приготовление: 1 кг вишни промыть, обсушить и удалить косточки. Смешать ягоды с 1 стаканом сахара, положить в чистые банки и оставить в тепле на час. Простерилизовать 15 минут.

Вишня с косточками в собственном соку

1 кг помытой и обсушенной вишни, засыпанной 250 г сахара, сложить в банки, поставить на один час. После чего простерилизовать 20 минут и закатать.

Вишня с лимонной кислотой

Ингредиенты: 1 кг вишни, 250 г сахарного песка, 0,5 ч. л. лимонной кислоты.

Подготовленную вишню засыпать сахаром и оставить на час в тепле. На медленном огне довести до кипения, проварить 15 минут, положить лимонную кислоту и варить еще 5 минут. Разложить в чистые банки, закатать.

Вишня в собственном соку без сахара

Вишню промыть, обсушить, сложить в чистые банки и оставить на 1,5-2 часа, чтобы появился сок. Простерилизовать банки с ягодами 15 минут и закатать.

Вишня в собственном соку в духовке

Ингредиенты: 1 кг вишни, 300 г сахара.

1 кг вишни смешать с 300 г сахара, разложить по банкам, поставить в теплое место на полчаса. Поставить банки с ягодами в духовку и прогревать при температуре 120 градусов, пока сок не заполнит их до верха. Закатать и укутать банки на сутки.

Вишня с корицей в собственном соку

Ингредиенты: 1 кг вишни, 1 ч. л молотой корицы, 1 стакан сахара.

Подготовленную вишню смешать с сахаром, корицей и разложить по банкам. Накрыть крышками и оставить в тепле на час, чтобы появился сок. Простерилизовать 20 минут, после чего закатать.

Вишня, консервированная с коньяком

Ингредиенты: 1 кг вишни, 200 мл коньяка, 300 мл воды, 4 стакана сахара.

Приготовление: вскипятить воду с сахаром, добавить подготовленную вишню и проварить 10 минут. Выложить вишню в стерилизованные банки, а сироп смешать с коньяком и добавить в ягоды. Закатать и оставить в тепле на сутки.

Варенье из вишни с желатином

Ингредиенты: 1 кг вишни без косточек, 400 г сахара, 2 ст. л желатина.

Приготовление: вишню засыпать смесью желатина с сахаром. Накрыть крышкой и оставить на 2 часа. На медленном огне проварить массу 3 минуты после закипания, разложить по банкам и закатать.

Перетертая вишня с сахаром

На 1 кг вишни - 1 кг сахара и 0,5 ч. л. лимонной кислоты.

Приготовление: вишню без косточки измельчить в блендере. Смешать массу с сахаром, лимонной кислотой и на медленном огне проварить 10 минут. Разложить в стерилизованные банки и закатать.

Перетертая вишня с желатином

Ингредиенты: 1 кг вишни, 1 кг сахара, 50 г желатина.

Приготовление: вишню без косточек измельчить блендером. Получившуюся массу проварить 10 минут на медленном огне. Смешать желатин с сахаром и добавить к вишне. Прогреть все вместе 5 минут, разложить по банкам и закатать.

Вишня со специями в собственном соку

Ингредиенты: 2 кг вишни, 1800 г сахара, 3 горошины душистого перца, 3 бутона гвоздики, 2 звездочки бадьяна, полпалочки корицы, ванилин на кончике ножа, 5 г лимонной кислоты.

Подготовленную вишню смешать с сахаром и оставить на час, чтобы появился сок. На медленном огне довести до кипения массу и варить 5 минут. Добавить специи, готовить 7 минут под крышкой. Разложить в подготовленную тару и закатать.

рецепты вишни в собственном соку со специями

Вишня с апельсиновой цедрой в собственном соку

Ингредиенты: 1 кг вишни, 1 ст. л. апельсиновой цедры, 400 г сахара.

Подготовленные ягоды смешать с цедрой и сахаром. Разложить массу по банкам, простерилизовать 15 минут и закатать.

Вишневое варенье с шоколадом

Ингредиенты: 1 кг вишни без косточек, 100 г горького шоколада, 4 стакана сахара.

Приготовление: вишню засыпать сахаром и убрать на ночь в холодильник. Утром проварить на медленном огне 10 минут и остудить. Повторить процедуру дважды. Третий раз добавить мелкие кусочки шоколада, проварить 5 минут и разложить по банкам.

рецепты вишни в собственном соку с шоколадом

Вишневое варенье с содой

На 1 кг вишни - 2 г соды и 1 стакан сахара.

Приготовление: удалить косточки из вишни, пропустить через мясорубку. Проварить массу на медленном огне 40 минут. Всыпать соду, сахар и продолжать варить еще 40 хвилин. Разлить по банкам и закатать.

Вишня с мятой в собственном соку

Ингредиенты: 2 кг вишни, 3 веточки мяты, 800 г сахара, 5 г лимонной кислоты.

Подготовленную вишню засыпать сахаром, оставить на ночь, чтобы появился сок. Прокипятить 10 минут, добавить мелко нарезанную мяту, лимонную кислоту и продолжать готовить еще 5 минут. Горячее варенье разлить по банкам и закатать.

Вишня, консервированная в собственном соку

На 2 кг вишни - 1200 г сахара, 3 ст. л лимонного сока.

Засыпать вишню сахаром и оставить на 2-3 часа. На медленном огне проварить ягоды 5 минут, остудить варенье. Через час повторить действия, только варить уже 7 минут. Третий раз добавить лимонный сок, проварить 10 минут, разложить по банкам и закатать.

Вишня в собственном соку в мультиварке

1 кг вишни и 1200 г сахара положить в чашу мультиварки. Выбрать программу «Тушение», готовить 2 часа. После окончания разложить варенье в стерилизованные банки и закатать.

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