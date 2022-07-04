Вишня у власному соку на зиму: 15 найкращих рецептів

Розповідаємо, як зробити на зиму смачні заготівлі з вишні для приготування компотів, випічки, вареників, млинців. Рецепти вишні у власному соку, в духовці, мультиварці, з коньяком, зі спеціями, з шоколадом, з содою - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вишня без кісточок у власному соку

Приготування: 1 кг вишні промити, обсушити та видали кісточки. Змішати ягоди з 1 склянкою цукру, покласти до чистих банок і залишити в теплі на годину. Простерилізувати 15 хвилин.

Вишня з кісточками у власному соку

Приготування: 1 кг помитої та обсушеної вишні, засипаної 250 г цукру, скласти до банок, поставити на одну годину. Простерилізувати 20 хвилин і закатати.

Вишня з лимонною кислотою

Інгредієнти: 1 кг вишні, 250 г цукрового піску, 0,5 ч. л лимонної кислоти.

Приготування: підготовлену вишню засипати цукром і залишити на годину в теплі. На повільному вогні довести до кипіння, проварити 15 хвилин, покласти лимонну кислоту і варити ще 5 хвилин. Розкласти до чистих банок, закатати.

Вишня у власному соку без цукру

Вишню промити, обсушити, покласти до чистих банок і залишити на 1,5-2 години, щоб з’явився сік. Простерилізувати банки з ягодами 15 хвилин і закатати.

Вишня у власному соку в духовці

Інгредієнти: 1 кг вишні, 300 г цукру.

Приготування: 1 кг вишні змішати з 300 г цукру, розкласти по банках, поставити до теплого місця на пів години. Поставити банки з ягодами до духовки і прогрівати за температури 120 градусів, поки сік не заповнить їх до верху. Закатати та закутати банки на добу.

Вишня з корицею у власному соку

Інгредієнти: 1 кг вишні, 1 ч. л меленої кориці, 1 склянка цукру.

Приготування: підготовлену вишню змішати з цукром, корицею і розкласти по банках. Накрити кришками та залишити на годину в теплі, щоб з’явився сік. Простерилізувати 20 хвилин, після чого закатати.

Вишня, консервована з коньяком

Інгредієнти: 1 кг вишні, 200 мл коньяку, 300 мл води, 4 склянки цукру.

Приготування: закип’яти воду з цукром, додати підготовлену вишню та проварити 10 хвилин. Викласти вишню до стерилізованих банок, а сироп змішати з коньяком і додати до ягід. Закатати і залишити в теплі на добу.

Варення з вишні з желатином

Інгредієнти: 1 кг вишні без кісточок, 400 г цукру, 2 ст. л желатину.

Приготування: вишню засипати сумішшю желатина з цукром. Накрити кришкою і залишити на 2 години. На повільному вогні проварити масу 3 хвилини після закипання, розкласти по банках і закатати.

Перетерта вишня з цукром

На 1 кг вишні - 1 кг цукру та 0,5 ч. л лимонної кислоти.

Приготування: вишню без кісточки подрібнити у блендері. Змішати масу з цукром, лимонною кислотою і на повільному вогні проварити 10 хвилин. Розкласти до стерилізованих банок і закатати.

Перетерта вишня з желатином

Інгредієнти: 1 кг вишні, 1 кг цукру, 50 г желатину.

Приготування: вишню без кісточок подрібнити блендером. Отриману масу проварити 10 хвилин на повільному вогні. Змішати желатин із цукром і додати до вишень. Прогріти все разом 5 хвилин, розкласти по банках і закатати.

Вишня зі спеціями у власному соку

Інгредієнти: 2 кг вишні, 1800 г цукру, 3 горошини запашного перцю, 3 бутони гвоздики, 2 зірочки бадьяна, пів палички кориці, ванілін на кінчику ножа, 5 г лимонної кислоти.

Приготування: підготовлену вишню змішати з цукром і залишити на годину, щоб з’явився сік. На повільному вогні довести масу до кипіння і варити 5 хвилин. Додати спеції, готувати 7 хвилин під кришкою. Розкласти в підготовлену тару і закатати.

рецепти вишні у власному соку зі спеціями

Вишня з апельсиновою цедрою у власному соку

Інгредієнти: 1 кг вишні, 1 ст. л апельсинової цедри, 400 г цукру.

Приготування: підготовлені ягоди змішати з цедрою та цукром. Розкласти масу по банках, простерилізувати 15 хвилин і закатати.

Вишневе варення з шоколадом

Інгредієнти: 1 кг вишні без кісточок, 100 г гіркого шоколаду, 4 склянки цукру.

Приготування: вишню засипати цукром і прибрати на ніч до холодильника. Вранці проварити на повільному вогні 10 хвилин і остудити. Повторити процедуру двічі. На третій раз додати дрібні шматочки шоколаду, проварити 5 хвилин і розкласти по банках.

рецепти вишні у власному соку з шоколадом

Вишневе варення з содою

На 1 кг вишні - 2 г соди та 1 склянка цукру.

Приготування: видалити кісточки з вишні, пропустити через м’ясорубку. Проварити масу на повільному вогні 40 хвилин. Всипати соду, цукор і продовжувати варити варення ще 40 хвилин. Розлити по чистим банкам і закатати.

Вишня з м’ятою у власному соку

Інгредієнти: 2 кг вишні, 3 гілочки м’яти, 800 г цукру, 5 г лимонної кислоти.

Приготування: підготовлену вишню засипати цукром, залишити на ніч, щоб з’явився сік. Прокип’ятити 10 хвилин, додати дрібно нарізану м’яту, лимонну кислоту і продовжувати готувати ще 5 хвилин. Гаряче варення розлити по банках і закатати.

Вишня, консервована у власному соку

На 2 кг вишні - 1200 г цукру, 3 ст. л лимонного соку.

Приготування: засипати вишню цукром і залишити на 2-3 години. На повільному вогні проварити ягоди 5 хвилин, остудити варення. За годину повторити дії, тільки варити вже 7 хвилин. Втретє додати лимонний сік, проварити 10 хвилин, розкласти по банках і закатати.

Вишня у власному соку в мультиварці

Приготування: 1 кг вишні та 1200 г цукру покласти до чаші мультиварки. Вибрати програму «Тушкування», готувати 2 години. Після закінчення розкласти варення до стерилізованих банок і закатати.

Читайте також: