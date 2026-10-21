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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
229
Время на прочтение
2 мин

Сладкие завтраки из тыквы, которые легко приготовить — топ-три рецепта

Не упустите сезон тыквы — три сладких блюда, которые сделают утро особенным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Запеканка.

Запеканка. / © Credits

Осенью тыква становится одной из самых популярных сезонных продуктов. Из тыквы можно сделать нежные оладьи, ароматную запеканку или сладкие творожники — такие завтраки будут смаковать всей семье и помогут разнообразить привычное меню.

ТСН.ua подготовил три простых идеи для сладкого завтрака.

Тыквенные оладьи с корицей

Ингредиенты:

  • 300 г очищенной тыквы;

  • 1 яйцо;

  • 150 г муки;

  • 2 ст. л. сахара;

  • 50 мл молока;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • ½ ч. л. молотой корицы;

  • щепотка соли;

  • масло для жарки.

Приготовление:

  1. Тыкву нарежьте небольшими кусочками и отварите или приготовьте на пару к мягкости. Слейте лишнюю жидкость и разомните мякоть в пюре.

  2. Добавьте яйцо, молоко, сахар и корицу, перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным.

  3. Выкладывайте его ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте оладьи на умеренном огне по 2–3 мин + с каждой стороны до золотистой корочки.

Сладкая запеканка из тыквы и сыра

Ингредиенты:

  • 400 г очищенной тыквы;

  • 400 г кисломолочного творога;

  • 2 яйца;

  • 3 ст. л. манки;

  • 3 ст. л. сахара;

  • 1 пакетик ванильного сахара;

  • 2 ст. л. сметаны;

  • щепотка соли;

  • немного сливочного масла для формы.

Приготовление:

  1. Тыкву нарежьте кубиками, запеките или приготовьте на пару к мягкости. После этого разомните его в пюре и дайте немного остыть.

  2. Кисломолочный творог разомните вилкой или перебейте блендером. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манку, сметану и щепотку соли. Добавьте тыквенное пюре в однородность.

  3. Выложите смесь в смазанную маслом форму и оставьте на 10–15 мин, чтобы манка набухла.

  4. Выпекайте при температуре 180°C примерно 35–45 мин.

Сладкие сырники с тыквой

Ингредиенты:

  • 300 г кисломолочного творога;

  • 150 г очищенной тыквы;

  • 1 яйцо;

  • 3–4 ст. л. муки;

  • 2 ст. л. сахара;

  • 1 пакетик ванильного сахара;

  • щепотка корицы — по желанию;

  • мука для панировки;

  • масло для жарки.

Приготовление:

  1. Тыкву запеките или приготовьте на пару к мягкости. Переблендерите на пюре и обязательно охладите.

  2. Кисломолочный творог разомните вилкой. Добавьте тыквенное пюре, яйцо, сахар, ванильный сахар и корицу. Перемешайте и постепенно всыпьте муку. Масса должна быть мягкой, но достаточно плотной, чтобы сформировать творожники.

  3. Сформируйте небольшие творожники, обваляйте их в муке и обжаривайте на умеренном огне по 3–4 мин с каждой стороны.

Напомним, раньше мы писать о том, что приготовить из тыквы на завтрак.

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