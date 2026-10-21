Запеканка. / © Credits

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Осенью тыква становится одной из самых популярных сезонных продуктов. Из тыквы можно сделать нежные оладьи, ароматную запеканку или сладкие творожники — такие завтраки будут смаковать всей семье и помогут разнообразить привычное меню.

ТСН.ua подготовил три простых идеи для сладкого завтрака.

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Тыквенные оладьи с корицей

Ингредиенты:

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300 г очищенной тыквы;

1 яйцо;

150 г муки;

2 ст. л. сахара;

50 мл молока;

1 ч. л. разрыхлителя;

½ ч. л. молотой корицы;

щепотка соли;

масло для жарки.

Приготовление:

Тыкву нарежьте небольшими кусочками и отварите или приготовьте на пару к мягкости. Слейте лишнюю жидкость и разомните мякоть в пюре. Добавьте яйцо, молоко, сахар и корицу, перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным. Выкладывайте его ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте оладьи на умеренном огне по 2–3 мин + с каждой стороны до золотистой корочки.

Сладкая запеканка из тыквы и сыра

Ингредиенты:

400 г очищенной тыквы;

400 г кисломолочного творога;

2 яйца;

3 ст. л. манки;

3 ст. л. сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

2 ст. л. сметаны;

щепотка соли;

немного сливочного масла для формы.

Приготовление:

Тыкву нарежьте кубиками, запеките или приготовьте на пару к мягкости. После этого разомните его в пюре и дайте немного остыть. Кисломолочный творог разомните вилкой или перебейте блендером. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манку, сметану и щепотку соли. Добавьте тыквенное пюре в однородность. Выложите смесь в смазанную маслом форму и оставьте на 10–15 мин, чтобы манка набухла. Выпекайте при температуре 180°C примерно 35–45 мин.

Сладкие сырники с тыквой

Ингредиенты:

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300 г кисломолочного творога;

150 г очищенной тыквы;

1 яйцо;

3–4 ст. л. муки;

2 ст. л. сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

щепотка корицы — по желанию;

мука для панировки;

масло для жарки.

Приготовление:

Тыкву запеките или приготовьте на пару к мягкости. Переблендерите на пюре и обязательно охладите. Кисломолочный творог разомните вилкой. Добавьте тыквенное пюре, яйцо, сахар, ванильный сахар и корицу. Перемешайте и постепенно всыпьте муку. Масса должна быть мягкой, но достаточно плотной, чтобы сформировать творожники. Сформируйте небольшие творожники, обваляйте их в муке и обжаривайте на умеренном огне по 3–4 мин с каждой стороны.

Напомним, раньше мы писать о том, что приготовить из тыквы на завтрак.

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