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Сладкие завтраки из тыквы, которые легко приготовить — топ-три рецепта
Не упустите сезон тыквы — три сладких блюда, которые сделают утро особенным.
Осенью тыква становится одной из самых популярных сезонных продуктов. Из тыквы можно сделать нежные оладьи, ароматную запеканку или сладкие творожники — такие завтраки будут смаковать всей семье и помогут разнообразить привычное меню.
ТСН.ua подготовил три простых идеи для сладкого завтрака.
Тыквенные оладьи с корицей
Ингредиенты:
300 г очищенной тыквы;
1 яйцо;
150 г муки;
2 ст. л. сахара;
50 мл молока;
1 ч. л. разрыхлителя;
½ ч. л. молотой корицы;
щепотка соли;
масло для жарки.
Приготовление:
Тыкву нарежьте небольшими кусочками и отварите или приготовьте на пару к мягкости. Слейте лишнюю жидкость и разомните мякоть в пюре.
Добавьте яйцо, молоко, сахар и корицу, перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным.
Выкладывайте его ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте оладьи на умеренном огне по 2–3 мин + с каждой стороны до золотистой корочки.
Сладкая запеканка из тыквы и сыра
Ингредиенты:
400 г очищенной тыквы;
400 г кисломолочного творога;
2 яйца;
3 ст. л. манки;
3 ст. л. сахара;
1 пакетик ванильного сахара;
2 ст. л. сметаны;
щепотка соли;
немного сливочного масла для формы.
Приготовление:
Тыкву нарежьте кубиками, запеките или приготовьте на пару к мягкости. После этого разомните его в пюре и дайте немного остыть.
Кисломолочный творог разомните вилкой или перебейте блендером. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манку, сметану и щепотку соли. Добавьте тыквенное пюре в однородность.
Выложите смесь в смазанную маслом форму и оставьте на 10–15 мин, чтобы манка набухла.
Выпекайте при температуре 180°C примерно 35–45 мин.
Сладкие сырники с тыквой
Ингредиенты:
300 г кисломолочного творога;
150 г очищенной тыквы;
1 яйцо;
3–4 ст. л. муки;
2 ст. л. сахара;
1 пакетик ванильного сахара;
щепотка корицы — по желанию;
мука для панировки;
масло для жарки.
Приготовление:
Тыкву запеките или приготовьте на пару к мягкости. Переблендерите на пюре и обязательно охладите.
Кисломолочный творог разомните вилкой. Добавьте тыквенное пюре, яйцо, сахар, ванильный сахар и корицу. Перемешайте и постепенно всыпьте муку. Масса должна быть мягкой, но достаточно плотной, чтобы сформировать творожники.
Сформируйте небольшие творожники, обваляйте их в муке и обжаривайте на умеренном огне по 3–4 мин с каждой стороны.
Напомним, раньше мы писать о том, что приготовить из тыквы на завтрак.