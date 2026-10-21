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Астрологический прогноз на 21 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, энергии которого делают нас чересчур впечатлительными, мнительными и обидчивыми, поэтому общаться с окружающими нужно только строго по делу.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-голубой, серый.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: болезни дня могут оказаться серьезными и потенциально опасными, поэтому не стоит тянуть с обращением за помощью к врачу. Под запретом нагрузка на сердечно-сосудистую систему — в том числе, и занятия спортом.
Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой — особенно жирной и жареной — пищи.
Стрижка дня: стричься нужно только в самом крайнем случае — стрижка может стать причиной неудач и проблем со здоровьем.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды с использованием магической силы проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос, который мы безуспешно задавали себе долгое время.
Табу дня: нельзя проливать воду — это плохая примета.
Цитата дня: «Нет ничего опаснее для новой истины, чем старое заблуждение» (Иоганн Вольфганг Гете).
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