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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Астрологический прогноз на 21 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Сердце

Сердце / © Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, энергии которого делают нас чересчур впечатлительными, мнительными и обидчивыми, поэтому общаться с окружающими нужно только строго по делу.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-голубой, серый.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: болезни дня могут оказаться серьезными и потенциально опасными, поэтому не стоит тянуть с обращением за помощью к врачу. Под запретом нагрузка на сердечно-сосудистую систему — в том числе, и занятия спортом.

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой — особенно жирной и жареной — пищи.

Стрижка дня: стричься нужно только в самом крайнем случае — стрижка может стать причиной неудач и проблем со здоровьем.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды с использованием магической силы проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос, который мы безуспешно задавали себе долгое время.

Табу дня: нельзя проливать воду — это плохая примета.

Цитата дня: «Нет ничего опаснее для новой истины, чем старое заблуждение» (Иоганн Вольфганг Гете).

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