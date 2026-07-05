Китай висадив “стіну” з 66 мільярдів дерев: дослідження показало неочікуваний результат

Китайська Велика зелена стіна з 66 мільярдів дерев росте швидше за природні ліси / © Getty Images

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За останні п’ять десятиліть Китай висадив близько 66 мільярдів дерев у межах масштабної програми лісовідновлення, відомої як “Велика зелена стіна”.

Про це йдеться в матеріалі Futurism.

Ця система насаджень простягається через райони пустель Гобі та Такла-Макан і має стримувати поширення пустель. Програма справді працює, однак учені виявили несподівану особливість.

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У новому дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters, науковці з’ясували, що дерева у “Великій зеленій стіні” ростуть швидше, ніж дерева в природних лісах.

Одне з можливих пояснень — ці насадження краще реагують на підвищення рівня CO2 в атмосфері.

Дослідники використали супутникові дані, щоб відстежити щільність рослинного покриву “Зеленої стіни”. Для цього вони аналізували індекс листової поверхні — показник, який демонструє, скільки листя припадає на певну площу.

Потім ці дані порівняли з природними лісами Китаю.

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Результати виявилися несподіваними: площа листя в штучно висаджених лісах збільшувалася на 66% швидше, ніж у природних.

Частково це пояснюється тим, що молоді дерева зазвичай ростуть швидше за старі. Крім того, штучні ліси підтримуються людиною, тоді як природні екосистеми розвиваються самостійно.

Однак навіть коли вчені порівняли штучно висаджені та природні ліси подібного віку й умов, виявилося, що посаджені дерева ростуть на 4,6% швидше.

Найбільша різниця спостерігалася тоді, коли вік посаджених дерев становив приблизно 30-40 років. Після цього темпи росту різко знижувалися.

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Природні ліси, навпаки, ростуть повільніше, але стабільніше. Саме тому вони можуть бути ефективнішими для довгострокового поглинання вуглецю.

Один з авторів дослідження Ло пояснив, що штучно висаджені ліси можуть бути потужним короткостроковим інструментом для поглинання вуглецю, однак ця перевага не є постійною.

“Для довгострокового зберігання вуглецю та підвищення стійкості природні ліси залишаються незамінними”, — зазначив він.

Науковці наголошують, що це відкриття важливе для кліматичної політики. Воно показує, що посаджені ліси справді можуть швидко поглинати вуглець, але їх не варто розглядати як повну заміну природним лісам.

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Нагадаємо, Антарктида зіткнулась з несподіваною екологічною загрозою, яка змушує дослідників обходити міжнародні договори та буквально потай рятувати екосистему від агресивного захоплення чужорідними видами.

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