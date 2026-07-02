На глибині понад 6 кілометрів знайшли загадкові чорні яйця: всередині ховався невідомий вид

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Під час дослідження Тихого океану науковці натрапили на загадкові чорні кокони, прикріплені до скелі на глибині близько 6200 метрів. Подальший аналіз показав, що всередині перебував раніше невідомий науці вид плоских червів.

Про це повідомило видання Popular Mechanics.

Знахідку зробили вчені з Токійського університету та Університету Хоккайдо під час дослідження абісопелагічної зони Тихого океану за допомогою дистанційно керованого підводного апарата. На глибині приблизно 6200 метрів вони помітили чорні, схожі на смолу сфери, прикріплені до скелі.

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Не знаючи, що саме виявили, морський дослідник Токійського університету Ясунорі Кано, який керував підводним апаратом, вирішив підняти зразки на поверхню для подальшого аналізу. Більшість коконів були пошкодженими, однак чотири залишилися цілими й потрапили до біологів Університету Хоккайдо.

Під час дослідження вчені з’ясували, що загадкові сфери були не яйцями, як припускали спочатку, а коконами. Усередині них знаходилися кілька плоских червів.

«Коли я вперше їх побачив, оскільки ніколи раніше не бачив коконів плоских червів (і не знав, як вони виглядають), я подумав, що це можуть бути протисти чи щось таке. Під стереомікроскопом я розрізав один з них, і з нього витекла рідина, схожа на молочну; видувавши піпеткою цю рідину, я знайшов у шкаралупі тендітні білі тільця і ​​вперше зрозумів, що це кокон платигельмінтів», — розповів IFLScience співавтор дослідження, біолог Університету Хоккайдо Кейічі Какуї.

За його словами, відкриття стало несподіванкою, адже про плоских червів, які мешкають на таких глибинах, наука практично нічого не знає.

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Подальший аналіз ДНК підтвердив, що виявлені організми належать до раніше неописаного виду типу Платигельмінти. Дослідники зазначають, що це найглибша достовірно підтверджена знахідка вільноживучих плоских червів.

Раніше один із представників цього типу був знайдений на глибині близько 5200 метрів, однак він був прикріплений до шматка деревини, тому вчені не могли впевнено сказати, чи жив він на такій глибині. До цього найглибшими достовірними знахідками вважалися плоскі черви, виявлені приблизно на глибині 3200 метрів.

Попри життя в екстремальних умовах океанської безодні, новий вид зовні майже не відрізняється від своїх мілководних родичів.

Нагадаємо, Чорне море стало бірюзовим, і це добре видно на супутникових знімках NASA. Вчені пояснюють, що таке явище пов’язане з масовим цвітінням особливого виду фітопланктону.

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