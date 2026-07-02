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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Знову привернула увагу: Зендея продемонструвала два образи у Нью-Йорку

Вона вміє бути розкішною і не важливо у що одягнена — вишукану сукню, чи прості джинси.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея та її стиліст Лоу Роуч зайняті зараз як ніколи, адже акторка перебуває у промокапанії одразу до двох фільмів — «Одіссея» і «Людина-павук», тому мусять готувати багато образів для акторки, адже вона активно відвідує заходи, інтерв’ю та просто часто потрапляє під приціл папараці.

Цього тижня акторка продемонструвала одразу два образи у Нью-Йорку і вони кардинально відрізнялися один від другого. Спершу її сфотографували у легкій сукні Khaite з декольте та довгими рукавами.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Образ доповнював чорний пояс на талії, босоніжки від Christian Louboutin та багато золотих прикрас.

Другий лук відомої акторки був кардинально іншим. Зендея вийшла на публіку у джинсах та білій майці. Цікавими акцентами також стали сумка від Louis Vuitton і бордові балетки від Maison Margiela.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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