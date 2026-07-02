Знову привернула увагу: Зендея продемонструвала два образи у Нью-Йорку

Зендея / © Getty Images

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Зендея та її стиліст Лоу Роуч зайняті зараз як ніколи, адже акторка перебуває у промокапанії одразу до двох фільмів — «Одіссея» і «Людина-павук», тому мусять готувати багато образів для акторки, адже вона активно відвідує заходи, інтерв’ю та просто часто потрапляє під приціл папараці.

Цього тижня акторка продемонструвала одразу два образи у Нью-Йорку і вони кардинально відрізнялися один від другого. Спершу її сфотографували у легкій сукні Khaite з декольте та довгими рукавами.

Зендея / © Getty Images

Образ доповнював чорний пояс на талії, босоніжки від Christian Louboutin та багато золотих прикрас.

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Другий лук відомої акторки був кардинально іншим. Зендея вийшла на публіку у джинсах та білій майці. Цікавими акцентами також стали сумка від Louis Vuitton і бордові балетки від Maison Margiela.

Зендея / © Getty Images

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