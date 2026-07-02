Принцеса Кейт зачарувала образом на Вімблдоні та тим, що продавала вхідні квитки

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Кейт вперше цього року повернулася на Вімблдон. Принцеса - пристрасна шанувальниця тенісу, мала неймовірний вигляд у штанному костюмі яскравого відтінку з шовку та льону Gabriela Hearst, туфлях кавового кольору з телячої шкіри від Ralph Lauren і під жакетом носила білий топ.

Літній стильний аутфіт принцеса доповнила сережками з лазуритом та місячним каменем Carousel Jewels, волосся зібрала у високий хвіст та зробила денний макіяж.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Коли Кетрін прибула до Всеанглійського тенісного клубу, покровителькою якого вона є, її зазнімкували в момент, коли принцеса допомагала продавати квитки в квитковій касі. Це був дуже милий момент і, мабуть, зовсім несподіваний для людей. Принцеса провела час спілкуючись із відвідувачами, які вишикувалися в чергу ще з раннього ранку, щоб отримати з її рук квиток.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Сьогодні Кетрін спостерігала за матчем між британцем Артуром Феррі та фіном Отто Віртаненом на корті номер 18. На цьому ж корті сьогодні виступатиме українська тенісистка Марта Костюк.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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