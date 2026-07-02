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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни втратили ударний вертоліт Ка-52: що відомо

Ймовірно, росіяни втратили ще один ударний вертоліт Ка-52.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Ка-52

Ка-52

Російська армія втратила бойовий ударний вертоліт Ка-52. Деталі уточнюються.

Про це повідомляє радник голови Міноборони Сергій Стерненко.

«Для льотчіков окреме пекло», — зазначає стерненко.

Обставини знищення гелікоптера та інформація про долю його екіпажу наразі уточнюються.

Як відомо, Ка-52 є одним із основних ударних вертольотів, які російські війська використовують у війні проти України.

Як ми писали, бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера становить близько 16 млн доларів, що робить його однією з найдорожчих втрат російської армії. Ка-52 призначений для розвідки, координації бойових дій та ураження бронетехніки, живої сили й повітряних цілей. З огляду на це його знищення є відчутною втратою для окупантів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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