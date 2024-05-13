ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Українські захисники продовжують успішно протистояти російській агресії та завдавати відчутних втрат ворогу. Черговим доказом цього стало знищення бійцями 47 окремої механізованої бригади російського ударного вертольота Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.

"Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого — $16 млн", - повідомили військові.

Зазначимо, що бригада воює на Покровському напрямку. Де саме було знищено вертоліт ворога не вказується.

Ка-52 "Алігатор" — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Він переважно здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Вертоліт може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

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