ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Украинские защитники продолжают успешно противостоять российской агрессии и наносить ощутимые потери врагу. Очередным доказательством этого стало уничтожение бойцами 47-й отдельной механизированной бригады российского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщила пресс-служба 47 ОМБр.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого — $16 млн", — сообщили военные.

Отметим, что бригада сражается на Покровском направлении. Где именно был уничтожен вертолет врага не указывается.

Ка-52 "Аллигатор" — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации. Он в основном осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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