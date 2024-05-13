Відстрочка для студентів – чи можуть мобілізувати під час академвідпустки

Юрист пояснив, чи діятиме відстрочка для студентів під час академвідпустки у виші.

В Україні 18 травня запрацює новий закон про мобілізацію. Законом не передбачено обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів. Критерієм є лише послідовність здобуття освіти. Для отримання відстрочки необхідно, щоб рівень освіти, яку отримує студент, був вищим за раніше отриманий рівень освіти (крім аспірантів, які отримують рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту).

Чи збережеться відстрочка студента під час академвідпустки

Як пояснив юрист Дмитро Дончак, Міністерство освіти і науки України вважає, що на людину, що отримала академвідпустку, не поширюється дія відповідної норми статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оскільки на час академічної відпустки (перерви у навчанні) людина не навчається.

Тобто, військовозобов'язаного студента можуть мобілізувати під час академвідпустки.

"Моя особиста думка, що оскільки академічна відпустка не є відрахуванням, то особа продовжує залишатися студентом, і щодо неї діють норми статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а отже така особа не підлягає мобілізації. Але це тільки моя думка. Зрозуміло, що в подібній ситуації працівники ТЦК будуть покладатися в першу чергу на думку МОН", - прокоментував юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали про зміни від 18 травня – кому з чоловіків і за яких умов можна буде виїхати за кордон.

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