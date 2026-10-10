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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну вночі 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
Група реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини;
Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Житомирщину;
Реактивні БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину;
Реактивний БпЛА на Полтавщині, курс н.п.Семенівка/Хорол;
Реактивний БпЛА на Хмельниччині, курс н.п.Гриців;
Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс Коростишів;
Реактивний БпЛА на Хмельниччині, курс Білогір’я;
Реактивний БпЛА на Чернігівщині, курс н.п.Козелець;
Реактивний БпЛА на Вінниччині в напрямку н.п.Муровані Курилівці;
Рівенська область: реактивний БпЛА на Мізоч/Дубно;
Група реактивних БпЛА з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину;
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали кривавого удару по маршрутці з цивільними у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки 30 загиблих та 18 поранених.
Ми раніше інформували, що у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.