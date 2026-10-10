Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

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Група реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини;

Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Житомирщину;

Реактивні БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину;

Реактивний БпЛА на Полтавщині, курс н.п.Семенівка/Хорол;

Реактивний БпЛА на Хмельниччині, курс н.п.Гриців;

Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс Коростишів;

Реактивний БпЛА на Хмельниччині, курс Білогір’я;

Реактивний БпЛА на Чернігівщині, курс н.п.Козелець;

Реактивний БпЛА на Вінниччині в напрямку н.п.Муровані Курилівці;

Рівенська область: реактивний БпЛА на Мізоч/Дубно;

Група реактивних БпЛА з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину;

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали кривавого удару по маршрутці з цивільними у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки 30 загиблих та 18 поранених.

Ми раніше інформували, що у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.

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