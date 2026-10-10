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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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907
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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну вночі 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

Група реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини;

  • Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Житомирщину;

  • Реактивні БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину;

  • Реактивний БпЛА на Полтавщині, курс н.п.Семенівка/Хорол;

  • Реактивний БпЛА на Хмельниччині, курс н.п.Гриців;

  • Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс Коростишів;

  • Реактивний БпЛА на Хмельниччині, курс Білогір’я;

  • Реактивний БпЛА на Чернігівщині, курс н.п.Козелець;

  • Реактивний БпЛА на Вінниччині в напрямку н.п.Муровані Курилівці;

  • Рівенська область: реактивний БпЛА на Мізоч/Дубно;

  • Група реактивних БпЛА з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину;

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали кривавого удару по маршрутці з цивільними у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки 30 загиблих та 18 поранених.

Ми раніше інформували, що у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.

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