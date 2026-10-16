Потужність NVIDIA RTX Spark: в Україні стартують продажі нового ASUS ProArt P16

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Компанія ASUS виводить на український ринок флагманський 16-дюймовий ноутбук ASUS ProArt P16 (H7607). Цю мобільну робочу станцію створено спеціально для відеомейкерів, 3D-дизайнерів, цифрових художників та розробників, яким потрібна максимальна продуктивність локального штучного інтелекту для найсміливіших проєктів.

Головний прорив: суперчип NVIDIA RTX Spark

Серцем ноута став суперчип NVIDIA RTX Spark — передова платформа для Windows-ПК, розрахована саме на роботу з персональними ШІ-агентами. Вона поєднує графіку NVIDIA Blackwell RTX (6144 ядра CUDA) та 20-ядерний процесор NVIDIA Grace, які зв’язані швидкісним інтерфейсом NVLink-C2C.

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Завдяки обчислювальній потужності до 1 петафлопса та об’єму уніфікованої пам’яті до 128 ГБ, новинка легко справляється з важкими завданнями. На ній можна без проблем рендерити величезні 3D-сцени на понад 90 ГБ, монтувати відео в 12K (4:2:2), генерувати ролики за допомогою ШІ у форматі 4K чи запускати локальні мовні моделі (LLM) зі 120 мільярдами параметрів прямо на пристрої.

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Еталонний дисплей ASUS Lumina Pro OLED

Екран тут розкішний: 16-дюймова сенсорна OLED-панель з роздільною здатністю 4K, адаптивною частотою 120 Гц (VRR) та підтримкою NVIDIA G-Sync. Він повністю покриває колірний простір DCI-P3 і має заводське калібрування з показником Delta E < 1. Пікова яскравість HDR сягає 1600 кд/м², а нове покриття проти відблисків знижує зайві відсвічування на 65%, тож очам буде комфортно навіть при яскравому світлі.

Мобільність і преміальний стиль

Корпус повністю металевий, виготовлений за допомогою точного фрезерування. Нова модель H7607 стала ще стрункішою — товщина тепер складає всього 12,9 мм (на 13% тонше), а вага зменшилася до 1,77 кг (на 16% легше). На вибір є два кольори: матовий чорний (Nano Black) з оліофобним покриттям та сріблясто-білий (Neo White).

Попри таку тонкість, усередині ховається батарея на 99,9 Вт·год, якої вистачить на цілий день автономної роботи. Пристрій також протестовано за суворим військовим стандартом MIL-STD-810H.

Фірмовий софт

Разом із ноутбуком користувачі отримують корисні фірмові інструменти MuseTree, StoryCube та ProArt Creator Hub. Новинка повністю оптимізована під понад тисячу професійних програм на кшталт Adobe, Blender чи Blackmagic Design, а у подарунок іде тримісячна передплата на пакет Adobe Creative Cloud.

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Крім того, на покупців чекають приємні бонуси:

Ідеальна гарантія ASUS: покриває один непередбачуваний випадок ремонту протягом першого року (наприклад, випадково пролиту рідину чи падіння), якщо зареєструвати пристрій у перші 90 днів.

Сервіси Google AI: три місяці безплатного користування передплатою Google AI Pro з хмарним сховищем на 5 ТБ (активується через додаток MyASUS).

Ноутбук ASUS ProArt P16 (H7607) доступний для замовлення в офіційному інтернет-магазині ASUS Україна та у партнерів.

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