Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за шість днів: які умови висунули США

Іран та США / © Getty Images

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Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку протягом шести днів, якщо Сполучені Штати погодяться виконати вимоги Тегерана. Уже наступного дня після відновлення судноплавства можуть поновитися переговори між двома країнами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає Reuters.

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За словами іранського дипломата, пропозиція Тегерана щодо врегулювання ситуації в Ормузькій протоці залишається чинною, попри розбіжності з Вашингтоном.

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«Пропозиція Ірану до Сполучених Штатів щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці протягом семи днів залишається чинною», — заявив Арагчі.

Які умови Іран висунув США

Тегеран представив свою пропозицію ще в середині вересня після зриву тимчасового перемир'я. Відтоді сторони обмінялися відповідями, однак домовитися поки не вдалося.

За інформацією іранської сторони, Вашингтон не виконав усіх семи умов, необхідних для розблокування протоки.

Серед основних вимог Ірану:

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зняття американської блокади іранських портів;

скасування санкцій США проти експорту іранської нафти;

припинення бойових дій на всіх регіональних фронтах.

Перебуваючи в Багдаді на засіданні Організації ісламського співробітництва, Арагчі наголосив, що Тегеран продовжує вивчати зауваження американської сторони.

«Якщо з боку США буде хоч якась щирість — а її немає, — то шлях до відновлення судноплавства в Ормузькій протоці є очевидним», — заявив очільник іранського МЗС.

Він уточнив, що за умови виконання вимог протоку можна відкрити за шість днів, а сьомого дня відновити переговори зі Сполученими Штатами.

Що заважає домовленості між США та Іраном

Однією з головних суперечностей залишається іранська ядерна програма.

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Вашингтон наполягає, що питання збагачення урану має стати частиною переговорів від самого початку.

Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв про необхідність суттєвого скорочення іранських потужностей зі збагачення урану.

Натомість Тегеран пропонує спочатку домовитися про безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, а вже потім переходити до інших суперечливих питань.

Нагадаємо, ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою. Раніше BBC повідомляла, що протягом одного тижня в цьому районі зафіксували рекордну кількість атак на судна.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують атакувати Іран до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на початок листопада.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп стверджує, що Вашингтон фактично контролює рух через Ормузьку протоку.

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