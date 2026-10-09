ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
531
Час на прочитання
3 хв

У Південній Америці до влади знову прийшов Гітлер

45-річний Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес балотувався на посаду мера невеликого гірського округу на півночі Перу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Перу

Перу / © Pixabay

У Перу чоловік на ім’я Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес переміг на місцевих виборах і став мером невеликого гірського округу Керопалка. Він випередив найближчого суперника лише на 25 голосів. Водночас це не перший випадок, коли в Перу обирають на політичну посаду людину з ім’ям Гітлер.

Про це повідомляє Euronews.

45-річний Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес балотувався на посаду мера Керопалки в департаменті Уануко на півночі Перу від лівоцентристської партії «Аора Насьйон» (Ahora Nación).

За офіційними результатами, він отримав 229 голосів — 34,5% від усіх 663 дійсних бюлетенів. Його найближчий суперник Гаспар Бенільде Осоріо Самбрано, представник партії «Народне оновлення Перу» (Popular Renewal Peru), набрав 204 голоси, або 30,8%.

Керопалка — невеликий округ у провінції Лаурікоча, населення якого, за даними за 2024 рік, становить трохи більше ніж 730 осіб. Окрім політичної діяльності, Сімеон Флорес керує інвестиційною групою Simeon Sac у місті Пілько Марка того самого департаменту.

Вибори відбулися в межах загальнонаціонального голосування за регіональні та муніципальні органи влади в Перу.

Не перший Гітлер у перуанській політиці

Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес — не перший перуанець із таким ім’ям, який здобув виборну посаду. Раніше мером іншого невеликого андського містечка Юнгар був Гітлер Альба, представник правоцентристської партії «Ми — Перу». Він обіймав цю посаду з 2011-го до 2014 року.

У 2018 році Альба знову балотувався на місцевих виборах, попри спробу суперника Ленніна Владимира Родрігеса Вальверде оскаржити законність його висунення. Альба переміг, набравши 47,7% голосів.

Під час кампанії політик називав себе «добрим Гітлером» і використовував гасла «Гітлер повертається» та «Гітлер з народом». Він пояснював, що його батько дав йому таке ім’я, не знаючи про зв’язок із нацистським диктатором Адольфом Гітлером.

Ще одним відомим перуанським політиком із таким ім’ям був Гітлер Сааведра — хірург і депутат Конгресу від партії «Ми — Перу». Він працював у парламенті з 2021 року до своєї смерті у 2024 році у віці 46 років.

Чому в Перу трапляються такі імена

Як зазначає Euronews, у Перу батьки нерідко дають дітям імена історичних постатей або інші незвичні імена, не завжди зважаючи на їхні негативні чи суперечливі асоціації. Тому ім’я, пов’язане з одним із найвідоміших диктаторів XX століття, не стало абсолютною перешкодою для політичної кар’єри його носіїв.

Водночас перемога Сімеона Флореса вкотре привернула увагу до незвичного явища: у Перу ім’я Гітлер мають одразу кілька людей, які брали участь у виборах і здобували підтримку місцевих виборців.

Нагадаємо, раніше вибори мера у французькому місті Арсі-сюр-Об привернули міжнародну увагу через прізвища кандидатів, які претендували на посаду — Шарля Гіттлера та Антуана Рено-Зелінського. Мережа одразу відреагувала дописами про «битву» між німецьким диктатором Адольфом Гітлером та нинішнім президентом України Володимиром Зеленським, відреагувавши на співзвучність прізвищ.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie