У Південній Америці до влади знову прийшов Гітлер

Перу / © Pixabay

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У Перу чоловік на ім’я Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес переміг на місцевих виборах і став мером невеликого гірського округу Керопалка. Він випередив найближчого суперника лише на 25 голосів. Водночас це не перший випадок, коли в Перу обирають на політичну посаду людину з ім’ям Гітлер.

Про це повідомляє Euronews.

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45-річний Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес балотувався на посаду мера Керопалки в департаменті Уануко на півночі Перу від лівоцентристської партії «Аора Насьйон» (Ahora Nación).

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За офіційними результатами, він отримав 229 голосів — 34,5% від усіх 663 дійсних бюлетенів. Його найближчий суперник Гаспар Бенільде Осоріо Самбрано, представник партії «Народне оновлення Перу» (Popular Renewal Peru), набрав 204 голоси, або 30,8%.

Керопалка — невеликий округ у провінції Лаурікоча, населення якого, за даними за 2024 рік, становить трохи більше ніж 730 осіб. Окрім політичної діяльності, Сімеон Флорес керує інвестиційною групою Simeon Sac у місті Пілько Марка того самого департаменту.

Вибори відбулися в межах загальнонаціонального голосування за регіональні та муніципальні органи влади в Перу.

Не перший Гітлер у перуанській політиці

Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес — не перший перуанець із таким ім’ям, який здобув виборну посаду. Раніше мером іншого невеликого андського містечка Юнгар був Гітлер Альба, представник правоцентристської партії «Ми — Перу». Він обіймав цю посаду з 2011-го до 2014 року.

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У 2018 році Альба знову балотувався на місцевих виборах, попри спробу суперника Ленніна Владимира Родрігеса Вальверде оскаржити законність його висунення. Альба переміг, набравши 47,7% голосів.

Під час кампанії політик називав себе «добрим Гітлером» і використовував гасла «Гітлер повертається» та «Гітлер з народом». Він пояснював, що його батько дав йому таке ім’я, не знаючи про зв’язок із нацистським диктатором Адольфом Гітлером.

Ще одним відомим перуанським політиком із таким ім’ям був Гітлер Сааведра — хірург і депутат Конгресу від партії «Ми — Перу». Він працював у парламенті з 2021 року до своєї смерті у 2024 році у віці 46 років.

Чому в Перу трапляються такі імена

Як зазначає Euronews, у Перу батьки нерідко дають дітям імена історичних постатей або інші незвичні імена, не завжди зважаючи на їхні негативні чи суперечливі асоціації. Тому ім’я, пов’язане з одним із найвідоміших диктаторів XX століття, не стало абсолютною перешкодою для політичної кар’єри його носіїв.

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Водночас перемога Сімеона Флореса вкотре привернула увагу до незвичного явища: у Перу ім’я Гітлер мають одразу кілька людей, які брали участь у виборах і здобували підтримку місцевих виборців.

Нагадаємо, раніше вибори мера у французькому місті Арсі-сюр-Об привернули міжнародну увагу через прізвища кандидатів, які претендували на посаду — Шарля Гіттлера та Антуана Рено-Зелінського. Мережа одразу відреагувала дописами про «битву» між німецьким диктатором Адольфом Гітлером та нинішнім президентом України Володимиром Зеленським, відреагувавши на співзвучність прізвищ.

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