Найджел Фарадж / © Getty Images

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28-річному Джошуа Керрі, якого обвинувачують у вбивстві колишньої британської міністерки Енн Віддекомб, висунули нове обвинувачення — у підготовці терактів. Однією з можливих цілей, за даними слідства, був лідер Reform UK Найджел Фарадж.

Про це повідомила британська антитерористична поліція, пише BBC.

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Слідство вважає, що підготовка до можливих нападів могла тривати від травня 2024 року до липня 2026-го.

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У липні Керрі вже звинуватили у вбивстві 78-річної Віддекомб. Її знайшли мертвою 9 липня у власному будинку в графстві Девон із тяжкими травмами.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що нове обвинувачення викликає «серйозне занепокоєння».

«Напад на будь-кого в політиці — це напад на всіх нас», — сказала вона.

Після цього у Британії знову заговорили про безпеку політиків. У Reform UK зазначили, що ризики для Фараджа були однією з причин значних витрат на його особисту охорону.

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Заступник лідера партії Річард Тайс заявив BBC, що після вбивства Віддекомб до питань безпеки почали ставитися значно серйозніше.

Антитерористична поліція назвала розслідування «надзвичайно інтенсивним і складним». Керрі має постати перед судом у середу.

Енн Віддекомб 23 роки була депутаткою британського парламенту від Консервативної партії та обіймала міністерські посади у 1990-х роках. Пізніше вона приєдналася до Reform UK.

Нагадаємо, раніше голова французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

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Політик зазначив, що зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву. Барделла, ймовірно, стане прем’єр-міністром, якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах наступного року.

Раніше повідомлялося, що «Альтернатива для Німеччини» здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, понад удвічі випередивши партію канцлера Фрідріха Мерца, а серед її програмних цілей — скорочення підтримки України та відновлення зв’язків із Росією.

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