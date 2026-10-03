Євгенія Емеральд уперше після гучного розлучення показала нового обранця: ким працює чоловік

Євгенія Емеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya

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Колишня військова та підприємниця Євгенія Емеральд публічно заговорила про зміни в особистому житті й підтвердила нові стосунки через три роки після скандального розлучення.

Обранцем жінки став скрипаль і диригент Ігор Муравйов. Чоловік є очільником Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.

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Свій роман пара почала афішувати з моменту публікації в Instagram серії спільних чорно-білих фотографій. У дописі Євгенія не називає ім'я чоловіка, однак із контексту публікації та спільних кадрів зрозуміло, що йдеться саме про Муравйова.

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«Мистецтво вчить нас відчувати те, для чого іноді бракує слів. А любов — бачити більше, ніж бачать очі. І можливо, найважливіші речі в житті починаються саме там, де закінчуються пояснення: у музиці, у тиші, у погляді людини, яку любиш, в обіймах. Справжні відчуття не потребують доказів. Вони просто звучать у душі», — написала Емеральд.

Євгенія Емеральд й Ігор Муравйов / © instagram.com/emerald.evgeniya

До того ж нещодавно Євгенія побувала на концерті Муравйова, де він диригував оркестром. Підприємиця зізналася, що її особливо зачепила майстерність і професіоналізм коханого.

«Перша симфонія Малера — надзвичайно складна й неймовірна за своєю силою музика. Я слухала оркестр, дивилася на Маестро — і раптом зрозуміла, наскільки особливе це відчуття: бачити кохану людину у її стихії. Безмежно пишаюся. І здається, Малер ще ніколи не звучав для мене настільки особисто», — поділилася вона.

Євгенія Емеральд й Ігор Муравйов / © instagram.com/emerald.evgeniya

Що відомо про попередній шлюб Євгенії Емеральд

До нових стосунків Євгенія була заміжня за військовим Євгеном Стипанюком. Подружжя одружилося восени 2022 року, а у квітні 2023-го в них народилася донька Афіна. Також Емеральд виховує старшу доньку Жасмін від попередніх стосунків.

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Восени 2023 року Емеральд оголосила про розлучення. Згодом вона публічно заявила, що у шлюбі нібито зазнавала домашнього насильства, психологічного тиску та погроз із боку Стипанюка. На підтвердження своїх слів вона публікувала фрагменти їхнього листування та аудіоповідомлення. Стипанюк зі свого боку заперечував звинувачення.

Дата публікації 10:57, 19.10.23 Кількість переглядів 30k Євгенія Емеральд шокувала, як ексчоловік погрожує її вбити

Ситуація перейшла у юридичну площину. Зокрема, суд видавав обмежувальний припис щодо Стипанюка, який забороняв йому наближатися до Емеральд та їхньої спільної дитини. Між колишнім подружжям також тривали судові процеси щодо розірвання шлюбу та питань, пов'язаних із вихованням доньки.

Згодом стосунки колишнього подружжя стали спокійнішими. 2025 року з'явилася інформація, що вони змогли знайти спільну мову заради доньки. Нині Емеральд виховує двох дітей та продовжує публічну діяльність.

Тепер же підприємиця відкрила нову сторінку особистого життя та вперше показала чоловіка, з яким її пов'язують романтичні стосунки.

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