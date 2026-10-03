ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

16-річна донька Моніки Беллуччі в джинсах і бомбері відвідала модний захід у Парижі

Дівчина будує свою кар’єру моделі й уже самостійно з’являється на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Леоні Кассель

Леоні Кассель / © Getty Images

16-річна Леоні Кассель, молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, відвідала презентацію нової колекції бренду Roger Vivier у Парижі, яка відбулася в рамках Тижня моди.

Юна модель з’явилася на заході в чорному боді, що підкреслює фігуру, потертих джинсах і шкіряній куртці-бомбері. Свій образ вона доповнила туфлями з гострим носком і пряжками та клатчем з тисненням під крокодила.

Леоні Кассель / © Getty Images

Леоні Кассель / © Getty Images

Дівчина залишила волосся розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на пишних віях.

Нагадаємо, Леоні народилася у 2010 році в Римі. Вона — молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, які були одружені з 1999 по 2013 рік. Її старша сестра Дева Кассель також будує кар’єру в модельному бізнесі й уже співпрацювала з провідними модними брендами.

Для Леоні цей рік став важливим початком модельної кар’єри. У липні 2026 року вона дебютувала на подіумі, відкривши показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Таорміні на Сицилії. І тепер 16-річна Кассель дедалі частіше з’являється на світських заходах та у фотосесіях для глянцевих видань. Нещодавно вона знялася для французького журналу Numéro.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie