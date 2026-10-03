16-річна донька Моніки Беллуччі в джинсах і бомбері відвідала модний захід у Парижі

Леоні Кассель / © Getty Images

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16-річна Леоні Кассель, молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, відвідала презентацію нової колекції бренду Roger Vivier у Парижі, яка відбулася в рамках Тижня моди.

Юна модель з’явилася на заході в чорному боді, що підкреслює фігуру, потертих джинсах і шкіряній куртці-бомбері. Свій образ вона доповнила туфлями з гострим носком і пряжками та клатчем з тисненням під крокодила.

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Леоні Кассель / © Getty Images

Дівчина залишила волосся розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на пишних віях.

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Нагадаємо, Леоні народилася у 2010 році в Римі. Вона — молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, які були одружені з 1999 по 2013 рік. Її старша сестра Дева Кассель також будує кар’єру в модельному бізнесі й уже співпрацювала з провідними модними брендами.

Для Леоні цей рік став важливим початком модельної кар’єри. У липні 2026 року вона дебютувала на подіумі, відкривши показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Таорміні на Сицилії. І тепер 16-річна Кассель дедалі частіше з’являється на світських заходах та у фотосесіях для глянцевих видань. Нещодавно вона знялася для французького журналу Numéro.

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