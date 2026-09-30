16-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася для глянцу

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

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16-річна Леоні Кассель, молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, стала героїнею нового номера французького журналу Numéro.

Для жовтневого випуску №264 Леоні взяла участь у ефектній фотосесії, автором якої стала відома фотографка Бріжит Нідермайр. На обкладинці глянцевого журналу дівчина позує в плісированій бронзовій сукні з металічним блиском та туфлях Dior Haute Couture. Її образ доповнюють макіяж з акцентом на димчасті тіні для повік та нюдова помада. Волосся дівчини зібране у високий тугий пучок.

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Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

На інших кадрах Леоні з’явилася у довгій шкіряній сукні з високим розрізом, у «волохатій» чорній сукні-футлярі, сріблястій плісированій сукні, а також приміряла чорний тренч із яскравою червоною вишивкою.

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Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Кассель позувала, лежачи на прасувальній дошці, стоячи в плиті й навіть сидячи в візку для продуктів.

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Поява в журналі Numéro стала черговим помітним кроком Леоні в модельному кар’єрі. Цього літа вона дебютувала на подіумі, відкривши показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Таорміні.

Нагадаємо, Леоні народилася у 2010 році в Римі. Вона — молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, які були одружені з 1999 по 2013 рік. Її старша сестра Дева Кассель також будує кар’єру в модельному бізнесі й уже співпрацювала з провідними модними брендами.

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