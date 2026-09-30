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- Шоу-бізнес
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82-річна Катрін Деньов у лакованому пальті приїхала на модний показ у Парижі
82-річна французька акторка Катрін Деньов відвідала показ Saint Laurent у рамках Паризького тижня моди.
Катрін відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди, який триває зараз у французькій столиці.
Зірка приїхала на показ у лакованову довгому пальті з поясом на талії, взута в замшеві туфлі-човники на невисоких підборах, а в руках тримала клатч бронзового відтінку від бренду, на показ якого Деньов прийшла.
Ефектний образ зірки доповнювали перлинні сережки і тонке кольє на шиї, виразний макіяж очей і губ, а також волосся, укладене в зачіску.
Це саме шоу відвідала і дочка Кейт Мосс — 24-річна Ліла Мосс. Дівчина обрала для виходу коротку чорну сукню на одне плече.