MamaRika залишилася без голосу та назвала причину погіршення стану

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

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Українська співачка MamaRika повідомила про втрату голосу під час перебування за кордоном та розповіла, чому майже тиждень змушена мовчати.

Артистка нині поєднує робочі справи з відпочинком біля моря. Нещодавно вона виступила з концертом у Празі. За словами співачки, той виступ дався їй непросто. Втім, вона все ж змогла вийти на сцену та виконати заплановану програму. Після концерту ситуація різко змінилася. Голос MamaRika фактично зник.

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«Як виявилося, я десь хапанула вірусняк, який вражає голосові зв’язки. Тому вже майже тиждень мовчу і далі буду, поки не стане легше говорити, бо зараз мені прям це дається складно. Не жаліюся, просто констатую», — розповіла артистка.

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MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Тепер співачка бере вимушену паузу від розмов та намагається дати голосу час на відновлення. Вона зазначила, що нині їй складно навіть говорити. Водночас MamaRika не сприймає ситуацію як привід для паніки. Ба більше, обставини змусили її дещо змінити звичний формат спілкування з підписниками.

«У спокійному режимі біля моря, думаю, відновлення буде швидшим. Тому наразі розмовних сторис не буде, але я спробую показати вам вайб цього прекрасного місця», — додала MamaRika.

Наразі артистка продовжує відпочинок біля моря. Через проблеми з голосом вона вирішила максимально його берегти та тимчасово відмовитися від звичних розмовних сторис. Замість цього співачка обіцяє ділитися атмосферою місця, де перебуває.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, останнім часом проблеми з голосом виникали й у інших українських артистів. Зокрема, Надя Дорофєєва розповідала про травму голосових зв’язок.

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