MamaRika лишилась голоса и назвала причину ухудшения состояния

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

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Украинская певица MamaRika сообщила о потере голоса во время пребывания за границей и рассказала, почему ей приходится молчать почти неделю.

В настоящее время артистка совмещает работу с отдыхом на море. Недавно она выступила с концертом в Праге. По словам певицы, это выступление далось ей нелегко. Впрочем, она всё же смогла выйти на сцену и исполнить запланированную программу. После концерта ситуация резко изменилась. Голос MamaRika фактически пропал.

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«Как оказалось, я где-то подхватила вирус, поражающий голосовые связки. Поэтому уже почти неделю молчу и буду молчать дальше, пока не станет легче говорить, потому что сейчас мне это дается с трудом. Не жалуюсь, просто констатирую», — рассказала артистка.

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MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Сейчас певица вынуждена сделать паузу в общении и пытается дать голосу время на восстановление. Она отметила, что сейчас ей сложно даже говорить. В то же время MamaRika не воспринимает ситуацию как повод для паники. Более того, обстоятельства заставили её несколько изменить привычный формат общения с подписчиками.

«В спокойной обстановке у моря, думаю, восстановление пройдет быстрее. Поэтому пока не будет разговорных сторис, но я постараюсь показать вам атмосферу этого прекрасного места», — добавила MamaRika.

В настоящее время артистка продолжает отдыхать на море. Из-за проблем с голосом она решила максимально беречь его и временно отказаться от привычных разговорных сторис. Вместо этого певица обещает делиться атмосферой того места, где она находится.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Напомним, в последнее время проблемы с голосом возникали и у других украинских артистов. В частности, Надя Дорофеева рассказывала о травме голосовых связок.

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