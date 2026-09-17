Надя Дорофеева призналась в предстоящей операции и назвала причину: "Надеюсь, произойдет чудо"

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева заговорила о предстоящей операции и объяснила, зачем она ей нужна.

Артистке пришлось столкнуться с неприятной ситуацией. У исполнительницы было кровоизлияние в голосовую связку. На фоне этой знаменитости пришлось молчать в течение 10 дней. Также было показание, чтобы исправить это хирургическим путем. К счастью, Надя Дорофеева начала постепенно восстанавливаться. Сейчас артистка продолжает возвращаться в профессию и понемногу петь, хотя она и признается, что это было очень страшно.

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Однако в будущем, как говорит певица, операция все же понадобится. Но артистка все же надеется, что ее голосовые связки придут в норму, и хирургического вмешательства удастся избежать.

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«Первые распевки. Если честно, то было страшновато начинать. Ситуация по голосу такова: сейчас петь можно. Но со временем когда-то, скорее всего, придется сделать плановую операцию. Надеюсь, что все-таки произойдет чудо и до этого не дойдет», — говорит артистка.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, в конце августа у Нади Дорофеевой произошло кровоизлияние в голосовую связку. Сначала артистка об этом не догадывалась и объясняла свое состояние усталостью и простудой. Однако врач выяснила точную причину. Наде Дорофеевой в течение 10 дней пришлось молчать и надеяться, что удастся избежать операции. Наконец, состояние певицы стало улучшаться. Недавно артистка нарушила молчание и показала, как сейчас звучит.

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