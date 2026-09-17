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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Во Франции заговорили об остановке финансовой помощи Украине: что заявила Ле Пен

Марин Ле Пен заявила, что бюджет страны больше не позволяет поддерживать Киев в прежних объемах.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен / © Associated Press

Франция больше не может поддерживать Украину финансово в прежних объемах из-за сложного состояния собственных государственных финансов.

Об этом заявила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен, пишет Le Figaro.

"Учитывая значительный объем помощи, которую мы уже оказали, мы заявляем, что не можем продолжать", - сказала Ле Пен.

В то же время она подчеркнула, что речь идет прежде всего о финансовой поддержке, а не о полном прекращении помощи Украине.

«Это не акт враждебности по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат, армию, можем продолжать поставлять им оборудование, чтобы они могли защищаться. Но в финансовом плане мы больше не можем этого делать. Мы просто не можем», – заявила Ле Пен.

Свою позицию она объяснила проблемами французского бюджета. По словам политики, власти не могут одновременно заявлять об отсутствии средств на внутренние социальные нужды и продолжать тратить миллиарды за границей.

Ранее представители Национального объединения уже выступали за сокращение финансовой помощи Украине. В частности, глава партии Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более выгодными отношениями со страной.

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