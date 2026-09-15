«Денег очень мало»: в госбюджете оставили средства только на три направления — нардепка

Денег в бюджете мало: в Украине ограничили расходы и готовят новые голосования в Раде

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В Украине с сегодняшнего дня финансируют только важнейшие статьи государственного бюджета из-за острого дефицита средств.

Об этом сообщила народная депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

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По ее словам, финансирование из госбюджета ограничено тремя критическими направлениями:

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Социальные расходы (выплаты, пенсии и социальная помощь);

Заработные платы работникам бюджетной сферы;

Содержание и обеспечение военнослужащих.

«Денег в бюджете очень мало», — подчеркнула нардепка.

Смаглюк напомнила, какие международные требования в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада, чтобы получить новый транш помощи от европейских партнеров.

«Посмотрим, что Верховная Рада отмечает завтра международные требования: посылки, секютеризация. SEPA (присоединение Украины к SEPA — единой зоне платежей в евро — Ред.) в повестке дня нет», — отмечает депутат.

Отдельно она высказалась по поводу реестра банковских счетов и сейфов.

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«Страшное, как боятся депутаты невиновного реестра банковских счетов и сейфов. Особенно учитывая, что все в этой стране друг о друге все знают, особенно где деньги лежат и один за другим следят», — подытожила Василевская-Смаглюк.

Дефицит бюджета: последние новости

Напомним, во время выступления в Верховной Раде 1 сентября Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

Отметим, что именно 1 сентября Верховная Рада не смогла принять два законопроекта, являющихся условием предоставления Украине третьего транша по программе с МВФ ($0,7 млрд) и второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза (3,7 млрд евро).

По данным СМИ, Зеленский поразился после доклада Корецкого о дефиците бюджета и «звонил депутатам с криками».

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10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина оказалась на грани из-за нехватки средств в бюджете.

Ранее сообщалось, что в государственном бюджете Украины не хватает почти триллиона гривен даже на нынешние выплаты военнослужащим.

Также сообщалось, что дефицит бюджета на армию составляет $27 млрд. Минобороны использовало средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года.

В понедельник, 14 сентября, премьер-министр Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами Украины близка к критической.

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