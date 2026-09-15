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"Возможно, они вас застрелят": премьер Канады рассказал о странном подарке от Трампа
Марк Карни рассказал о необычном подарке от Дональда Трампа, который поначалу его удивил.
Премьер-министр Канады Марк Карни поделился историей о необычном подарке и своеобразном юморе президента США Дональда Трампа во время их личной встречи.
Об этом канадский чиновник рассказал во время общения с журналисткой, передает Clash Report.
Подарок от Трампа для Марка Карни — что известно
По словам канадского премьера, во время встречи Дональд Трамп решил сделать ему памятный презент, анонсировав его как «нечто очень ценное».
«Трамп сказал: „Я хочу подарить вам что-то очень особенное, Марк. Что-то очень ценное.“ И я открываю эту коробку, а там большой золотой ключ. Я был поражен: „Вау, господин президент, это прекрасно.“ Он говорит: „Да, это ключ. Это ключ от Белого дома. Просто принесите его. Вам разрешат войти.“ А потом он говорит: „Возможно, они вас застрелят“, — поделился Марк Карни.
Премьер-министр Канады подытожил, что этот эпизод и шутка американского президента точно описывают характер их двусторонних отношений.
Отношения США и Канады — последние новости
Напомним, политика Дональда Трампа по отношению к Канаде может усилить внутренние противоречия в стране и подпитать сепаратистские настроения в Альберте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в «Озеро Америка» и добавил, что хочет изменить названия океанов.
Впоследствии Google сменил название озера Онтарио на Озеро Америка для пользователей в США после соответствующего решения администрации Трампа.
Его заявление прозвучало на фоне очередного обострения торговых отношений между Вашингтоном и Оттавой.