Положите это к картофелю: простой лайфхак поможет дольше сохранить запасы

Картофель

Реклама

Сохранить картофель зимой твердым и без признаков порчи не всегда просто, особенно если нет погреба или прохладного подвала. Неудачно выбранное место или неправильные условия могут заметно сократить срок хранения урожая.

Кроме правильного выбора места, есть простой домашний прием, для которого понадобится продукт, который часто под рукой. Его можно положить к запасам картофеля.

Реклама

Зачем класть яблоки в картофель

Речь идет об обычных яблоках. Они естественным образом выделяют этилен — газообразный растительный гормон, влияющий на физиологические процессы в растениях. При определенных условиях его длительное действие может подавлять рост ростков картофеля.

Реклама

Поэтому в ящик или другую тару с картофелем можно положить несколько целых здоровых яблок. Особенно полезным такой прием может стать ближе к концу зимы, когда картофель постепенно выходит из природного периода покоя.

В то же время правило «два яблока на мешок» не следует воспринимать как точную пропорцию. Универсального количества плодов, гарантирующего сохранение любого объема картофеля в течение всей зимы, нет.

Как правильно воспользоваться лайфхаком

Выберите твердые яблоки без вмятин, повреждений и следов гнили и положите их между картофелем.

Периодически проверяйте плоды вместе с запасами. Если яблоко стало мягким или начало портиться, его нужно сразу убрать и заменить свежим.

Реклама

Это важно, поскольку испорченные плоды рядом с картофелем принесут больше вреда, чем пользы.

Но яблоки не заменят правильного хранения

Даже этот лайфхак не спасет картофель, если держать его у батареи или во влажном закрытом пакете. Для длительного хранения клубням нужны прохлада, темнота и вентиляция.

На хранение нужно отбирать сухой и неповрежденный картофель. Порезанные, подгнившие или сильно побитые клубни лучше использовать первыми.

Для запасов подойдут деревянные или пластиковые ящики с отверстиями, корзины или другая тара, в которой может циркулировать воздух. Герметически закрывать картофель в полиэтиленовых пакетах не стоит, накопление влаги способствует порче.

Реклама

Где держать картошку без погреба

В квартире для картофеля нужно найти самое прохладное темное место вдали от батарей, плиты и других источников тепла.

На свете клубни зеленеют, поэтому оставлять запасы у окна или в другом хорошо освещенном месте нельзя.

Балкон может подойти только при условии, что картофель там не промерзает. Во время сильных морозов температура на незащищенном балконе может опускаться слишком низко, поэтому запасы будут нуждаться в другом месте или в соответствующем утеплении.

Картошку нужно периодически перебирать

Даже если осенью все клубни казались здоровыми, в течение зимы среди них могут появиться испорченные. Поэтому время от времени запасы нужно осматривать.

Мягкие, мокрые и подгнившие клубни следует сразу убирать. Одновременно проверяйте яблоки, если вы используете этот лайфхак.

Следовательно, несколько яблок среди картофеля могут стать полезным дополнительным приёмом, особенно ближе к весне. Однако основа длительного хранения остается неизменной – здоровые сухие клубни, холодное темное место, хорошая вентиляция и регулярная проверка запасов.

Новости партнеров